İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültürel Mirası Yaşatıyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 6-13 yaş arasındaki çocukların İzmir’in tarihi ve kültürel zenginliklerini tanımasını hedefleyen bir projeye imza attı. Kentimiz İzmir Derneği ile iş birliği içinde yürütülecek bu programda, bin öğrenci atölye çalışmaları ve gezi etkinlikleriyle tarihi alanlara yakından tanıklık edecek.

Tarihi değerler eğitimle buluşuyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, şehrin tarihi ve kültürel mirasının korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması adına önemli bir projeye öncülük ediyor. Bu program, özellikle eğitime erişimde zorluk yaşayan çocuklara İzmir’in tarihi zenginliklerini tanıtmayı ve kültürel miras bilincini aşılamayı amaçlıyor. Kentimiz İzmir Derneği ile yapılan iş birliği, İzmir’de yaşayan çocuklara çok yönlü bir eğitim deneyimi sunmayı hedefliyor.

Bin Öğrenci Tarihi Alanlarda Farkındalık Kazanacak

Programın ilk etabında bin öğrenci, İzmir’in tarihi ve kültürel alanlarına yapılacak gezilerle, tarihin izlerini sürme fırsatı bulacak. Çocuklar, atölye çalışmalarıyla hem el becerilerini geliştirecek hem de İzmir’in eşsiz mirasını daha yakından tanıyacak. Programda ayrıca geleneksel zanaatlar ve kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmalar da yer alacak. Böylece, çocuklar İzmir’in kadim kültürel yapısını öğrenirken, aynı zamanda bu değerleri korumanın önemini kavrayacaklar.

“Eşsiz Mirasın Gelecek Kuşaklara Aktarılması Önemli”

Başkan Tugay, bu projenin yalnızca bir eğitim faaliyeti değil, İzmir’in köklü tarihini ve kültürel mirasını gelecek nesillere aktarmanın bir yolu olduğunu belirtti. “İzmir, sahip olduğu zengin tarih ve kültürel dokusuyla eşsiz bir şehir. Bu mirasın korunması ve geleceğe taşınması hepimizin sorumluluğunda,” diyen Tugay, çocukların bu tür etkinliklerle erken yaşta bilinçlenmesinin önemini vurguladı.

Çok Yönlü Öğrenme ve Yaratıcılık Atölyeleri

Proje kapsamında, minik arkeologlar İzmir’in müzelerini, ören yerlerini ve kazı alanlarını ziyaret ederek, geçmişin izlerini keşfedecek. Aynı zamanda el sanatları ve geleneksel zanaatlar üzerine düzenlenen atölyelerde yaratıcı projelere imza atacaklar. Böylelikle çocuklar, tarih bilincinin yanı sıra el becerilerini de geliştirme imkanı bulacak.