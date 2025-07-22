İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, 30’u tutuklu 56 kişi hakkında hazırlanan iddianame sonrası kamu davası açıldı. İzmir 17. Asliye Ceza Mahkemesi, tensip işlemleri kapsamında 30 kişinin tahliyesine karar verdi.

Tahliye edilenler arasında eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, Buca Belediye Başkan Yardımcısı Engin Güzel ve Bayraklı Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mert Hanifi Yılmaz gibi isimler bulunuyor.

Soruşturma, 2023 yılında ‘İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Görevleri Kapsamında İş Makinesi ve Araç Kiralanması Hizmet Alımı’ ile 2024 yılı için ‘Kent Temizliği Şube Müdürlüğü Görevleri Kapsamında İş Makinesi ve Araç Kiralanması Hizmet Alımı’ ihaleleriyle ilgili olarak ‘edimin ifasına fesat karıştırmak’ suçu yönünden yürütüldü.

Daha önce İzmir 28. Asliye Ceza Mahkemesi, ‘Ulaşım Yollarında Asfalt Kaplaması, Yol ve İnşaat Bakım Onarım ve Yenileme Yapılması’ işlerine ilişkin dava kapsamında 20 sanığın tensip işlemleriyle tahliyesine karar vermişti.

Ancak Heval Savaş Kaya hakkında başka bir kooperatif dosyasında tutukluluk kararı devam ettiğinden, cezaevinden tahliye edilmedi.

Bu kararlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturmalarda sürecin devam ettiğini gösteriyor. Kamuoyu, gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyor.