İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü, Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu ile iş birliği yaparak, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremden etkilenen Hatay’daki işitme engelli kadınlara özel bir eğitim düzenledi. Yaklaşık 100 kadının faydalandığı bu eğitimlerde, kadın sağlığı konularında bilinç artırmak hedeflendi.

Yaratıcı drama ile sağlık eğitimi

Depremin yarattığı zorluklarla mücadele eden Hataylı işitme engelli kadınlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu’nun desteğiyle kadın sağlığı konusunda kapsamlı bir eğitim aldı. Eğitimler, yaratıcı drama yöntemi kullanılarak işitme engelli kadınların daha etkili bir şekilde faydalanabilmesi için düzenlendi. Bu eğitimler, kadın sağlığı eğitmeni Emel Pektezel ve işaret dili tercümanı Özlem Özer’in koordinatörlüğünde gerçekleşti.

Kadın sağlığına kapsamlı yaklaşım

Türkiye Aile Planlaması Vakfı ve Türkiye Yerel STK İnsani Forumu iş birliğiyle gerçekleştirilen eğitimlerde, kadın sağlığına dair önemli başlıklar ele alındı. Eğitimde; bedenimizi tanıyalım, cinsellik, gebeliği koruyucu yöntemler, güvenli annelik, kadın sağlığı sorunları ve menopoz gibi konular işlendi. İşitme engelli kadınların ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlanan materyaller ve yöntemlerle, sağlık haklarına erişimlerinin kolaylaştırılması amaçlandı.

Başkan Cemil Tugay’a teşekkür

Eğitime, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelli, Yaşlı ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanı ve Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi ile Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu Başkanı Bülent Tekin de katıldı. Görme engelli olan Yusuf Çelebi, eğitimlerin verimli geçtiğini belirterek, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’a teşekkürlerini sundu.

Diğer şehirlerde de devam edecek

Eğitimler, sadece Hatay ile sınırlı kalmayarak Mardin, Diyarbakır ve Gaziantep gibi depremden etkilenen diğer şehirlerde de işitme engelli kadınlarla buluşmayı hedefliyor. 85 işitme engelli yurttaşla yapılan görüşmelerin ardından, bölgesel farklılıklar göz önünde bulundurularak ihtiyaçların belirlenmesi ve eğitimlerin yaygınlaştırılması amacıyla bir ağ oluşturulması planlanıyor.