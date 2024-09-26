CHP Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, Uluslararası Interfresh Eurasia Fuarı’na katılarak Türkiye tarımının mevcut durumuna dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Yücel, konuşmasında çiftçilerin artan yaş ortalaması ve tarım sektöründeki genel sıkıntılara dikkat çekti.

"Köylü milletin efendisidir" vizyonu yok oldu

Deniz Yücel, çiftçilerin yaş ortalamasının yükseldiğini ve tarım mesleğinin yaşlandığını belirtti. “Gençlerimiz, tarım yerine kentlere göç ediyor. Atatürk’ün ‘Köylü milletin efendisidir’ vizyonundan bugüne, çiftçiliğin saygınlığı yok olmuş durumda,” dedi. Çiftçilerin borçlarının son bir yılda yüzde 88 artarak 652 milyar liraya ulaştığını vurgulayan Yücel, bu sorunun çözümü için Tarım Kanunu'nun 21. maddesinin uygulanması gerektiğini ifade etti.

Girdi fiyatlarında şok artış

Yücel, tarımsal üretim maliyetlerinin 2016’dan bu yana yedi kat arttığını ve girdi fiyatlarının yıllık artış hızının 2024 yılında yüzde 41.60’a yükseldiğini belirtti. “Tarımsal üretim maliyetleri gün geçtikçe artıyor ve çiftçilerin üretim yapabilme kapasitesi daralıyor,” dedi. Mevcut tarım politikalarının çiftçileri büyük şehirlerde düşük ücretlerle çalışmaya mecbur bıraktığını ifade etti.

Tarımda stratejik değişim gerekiyor

Yücel, tarım politikalarının acilen gözden geçirilmesi gerektiğini belirterek, ülkenin tarım sektörünün güçlendirilmesi ve çiftçilerin desteklenmesi gerektiğini söyledi. “Tarım, uluslararası rekabette öne çıkacak şekilde yeniden yapılandırılmalı ve üreticilere teşvikler sunulmalı,” diyerek, tarım sektöründe yapılması gereken değişikliklere dikkat çekti.

Gıda krizine çözüm için acil adım gerekli

Yücel, tarım ve gıda krizinin çözümü için kısa, orta ve uzun vadeli planlamaların yapılması gerektiğini vurguladı. Türkiye’nin tarımda kendi kendine yeterli hale gelmesi ve dışa bağımlılığın sona ermesi için doğru adımların atılması gerektiğini belirtti.