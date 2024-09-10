İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden Engelleri Aşan Hizmet

İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü’nün Konak’ta bulunan Engelli Hizmet Merkezi, engelli yurttaşların yaşam kalitesini artırmak amacıyla sunduğu çeşitli hizmetlerle dikkat çekiyor. Ulaşımda zorluk yaşayanlar için engelsiz ulaşım araçları sağlayan merkez, akülü tekerlekli sandalye kullanıcılarına şarj istasyonu ve bakım onarım hizmetleri sunarak engelleri ortadan kaldırıyor.

Engelsiz ulaşım desteği

Engelli Hizmet Merkezi, kent içinde ulaşımda zorluk yaşayan engelli vatandaşlara özel ulaşım desteği sağlıyor. Engelsiz ulaşım araçlarıyla yapılan bu hizmet, engelli bireylerin sosyal hayata daha aktif katılımını amaçlıyor. Özellikle hastane, eğitim kurumları ve sosyal etkinliklere ulaşımı kolaylaştıran bu hizmet sayesinde engelli yurttaşlar, kent yaşamının içinde daha fazla yer alıyor.

Şarj istasyonları

Akülü tekerlekli sandalye kullanıcıları için büyük bir ihtiyaç olan şarj istasyonu hizmeti de merkezde sunuluyor. Bu hizmet sayesinde kullanıcılar, tekerlekli sandalyelerini güvenle şarj edebiliyor ve günlük aktivitelerini kesintisiz sürdürebiliyor. Şarj istasyonu, engelli bireylerin hareket özgürlüğünü artırarak yaşamlarını kolaylaştırıyor.

Tekerlekli sandalye bakım ve onarım istasyonu

Merkezde bulunan Tekerlekli Sandalye Bakım Onarım İstasyonu, tekerlekli sandalyeleri adeta bir hastane titizliğiyle iyileştiriyor. Sandalyelerin bakım ve onarımı uzman ekipler tarafından gerçekleştirilerek, kullanıcıların güvenli ve konforlu bir şekilde kullanmaları sağlanıyor.

Fatma Arslan'ın umudu yeniden yeşerdi

Kısa süre önce Yamanlar'da meydana gelen yangında Zübeyde Hanım Mahallesi Manolya Apartmanı’ndaki evi yanan Fatma Arslan, yangın sırasında zarar gören tekerlekli sandalyesini Engelli Hizmet Merkezi’ne gönderdi. Merkezin hızlı müdahalesi sayesinde sandalyesi onarılan Arslan, "Belediyemize teşekkür ediyorum. Sandalyem tamir edilmeseydi günlük işlerimi yapamazdım" diyerek memnuniyetini dile getirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşların sosyal hayata katılımını artırmak ve günlük yaşamlarını kolaylaştırmak için birçok projeyi hayata geçiriyor. Engelli Hizmet Merkezi’nin sunduğu bu kapsamlı hizmetler, engelli bireylerin yaşam kalitesini yükseltirken, toplumsal farkındalığın artmasına da katkı sağlıyor.

Nasıl faydalanabilirsiniz?

Engelli Hizmet Merkezi’nin sunduğu hizmetlerden faydalanmak isteyen vatandaşlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin resmi web sitesi üzerinden veya merkezle doğrudan iletişime geçerek detaylı bilgi alabilirler. Belediye yetkilileri, engelli yurttaşların ihtiyaçlarını en kısa sürede karşılamak için titizlikle çalışıyor.