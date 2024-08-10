İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Meslek Fabrikası, gençlere ve kadınlara yönelik mesleki eğitimlerle istihdam kapılarını açıyor. Kuruluş, son 3 ayda 130 kişinin çeşitli sektörlerde işe yerleşmesini sağladı. Bu projeyle, İzmir’de ekonomik kalkınma ve nitelikli insan kaynağının artırılması hedefleniyor.

17 ilçede 28 kurs

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası Şube Müdürü Zeki Kapı, “Meslek Fabrikası olarak İzmir’in 17 ilçesinde 28 farklı kurs merkezinde eğitimler veriyoruz. Eğitimlerimizi Milli Eğitim Bakanlığı, ilçe belediyeleri, üniversiteler ve meslek liseleri ile iş birliği içinde yürütüyoruz. Ana misyonumuz, mezunları sektörle buluşturmak ve istihdamlarını sağlamak” dedi. Kapı, son 3 ay içinde 106’sı kadın olmak üzere toplam 130 kişiyi işe yerleştirdiklerini belirtti.

Altın İğne projesi

Meslek Fabrikası’nın iş birliği projelerinden biri olan “Altın İğne” projesi, Dokuz Eylül Rotary Kulübü ve Ege Giyim Sanayicileri Derneği ile düzenlendi. Bu projede 130 kadın, tekstil alanında eğitim aldı ve 79’u tekstil firmalarında işe başladı. Zeki Kapı, “Sektör analizlerimizi yaparak, iş piyasasında açık olan alanlara yönelik kurslar açıyoruz. Kursları tamamlayan kişileri sektöre kazandırıyoruz” açıklamasında bulundu.

Kadınların kendine güvenini getiren hikayeleri

Melek Kaya: Ağrı’dan İzmir’e göç eden 49 yaşındaki Melek Kaya, Meslek Fabrikası’nın kurslarında dikiş makinesi kullanmayı öğrendi. Kaya, “Çalışmak zorundayım ve yeni bir düzen kurmak zorundayım. Kendime olan güvenim yerine geldi. Çok mutluyum” dedi.

Özlem Özer Sığlan: Daha önce çeşitli sektörlerde deneyimi olan ancak uzun süre ev hanımlığı yapan 42 yaşındaki Özlem Özer Sığlan, Meslek Fabrikası’nda aldığı eğitimle meslek sahibi oldu. Sığlan, “Yaşın hiçbir sorun olmadığını belirttiler. Meslek sahibi oldum ve çok mutluyum” şeklinde konuştu.

Nurhayat Ulu: 34 yaşındaki Nurhayat Ulu, iş başvurusu sonuçlanmadığında meslek öğrenmek için Meslek Fabrikası’na başvurdu. Ulu, “Meslek Fabrikası’nda makineyi öğrendim ve iş buldum. Şimdi kendim için çabalıyorum ve kızım için gelecek sağlamaya çalışıyorum” dedi.

GNT Tekstil’in İnsan Kaynakları Müdürü Gaye Altınyurtlu, “Kalifiye eleman bulmakta zorlanıyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası ile iş birliği yaptık ve 9 kadın kursiyeri istihdam ettik. Bu, hem bizim hem de onların kazandığı bir hikaye. Kadınların iş hayatında yer alması için destek vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.