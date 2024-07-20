İzmir Büyükşehir Belediyesi, Muharrem ayı vesilesiyle kentin üç farklı noktasında toplam 5 bin kişilik aşure dağıttı. Ayrıca, cemevlerine de aşure yapımı için gerekli malzemeler temin edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Muharrem ayında aşure geleneğini sürdürdü. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı aracılığıyla Konak Atatürk Meydanı, Buca Şirinyer ve Karşıyaka Vapur İskelesi’nde aşure dağıtımı gerçekleştirildi. Toplamda 5 bin kişilik aşure halka ikram edildi. Bunun yanı sıra, İzmir Büyükşehir Belediyesi cemevlerine de aşure yapımında kullanılmak üzere malzeme ulaştırdı.

İzmir'de Muharrem Ayı ve aşure geleneği

Muharrem ayı, İslam dünyasında önemli bir yere sahip olup, bu ayda yapılan aşure ikramı ile paylaşma ve dayanışma duyguları pekiştirilmektedir. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu önemli geleneği yaşatarak halkın bir araya gelmesine katkıda bulundu.