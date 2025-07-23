İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Sınav Destek Merkezi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) katılan öğrenciler için tercih döneminde de rehberlik hizmeti sunuyor. Uzman kadro, öğrencilere puanlarına uygun okul tercihleri konusunda ücretsiz danışmanlık sağlıyor.



Öğrencilerden yoğun ilgi

İzmir’deki 8. ve 12. sınıf öğrencileri, Konak Center’da hizmet veren Sınav Destek Merkezi aracılığıyla sınavlara hazırlık sürecinde destek aldı. Sınav maratonunu geride bırakan öğrenciler, şimdi de doğru tercih yapmak için merkezden yardım alıyor. Rehber öğretmenler, öğrencilerin puan ve hedeflerine göre lise ve üniversite tercihlerini yönlendiriyor.

Randevu ile destek

Tercih desteği almak isteyen öğrenciler, 0232 293 61 49 ve 0232 293 61 48 numaralı telefonlardan randevu alabiliyor. Hizmet, tamamen ücretsiz olarak sunuluyor.

“Her öğrencinin yanındayız”

Eğitim Destekleri Şube Müdürü Mustafa Apaydın, merkezin faaliyetlerine ilişkin şu bilgileri verdi:

“Yoğun ve planlı bir hazırlık dönemini tamamladık. Amacımız, sınav sürecinin ardından tercih dönemini de verimli geçirmek. Sınavlara hazırlanmış olsun ya da olmasın, her öğrenciye ücretsiz danışmanlık sunuyoruz. Yeni dönem için LGS sınıfında kontenjanlarımız dolmak üzere. Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay’ın desteğiyle öğrencilerin yanında olmaya devam edeceğiz.”

Öğrenciler memnun

TYT’ye hazırlanırken destek alan Emre Ulusoy, merkezdeki rehberlikten memnun kaldığını belirtti:

“Deneme sınavlarında daha düşük puanlar alıyordum. Burada çalışınca yükseldi. Şimdi de tercih sürecinde destek alacağım.”

Veliler de sürece dahil

Emre’nin annesi Gülşen Ulusoy ise süreci şöyle değerlendirdi:

“Ne yapacağımızı tam bilmiyorduk. Rehber öğretmenler çok yardımcı oldu. Kızımı da şimdiden LGS hazırlık programına yazdırdım.”

“Sonuçlar yüzümüzü güldürdü”

LGS’ye hazırlanan Yusuf Turgut’un annesi Leyla Kaya da merkezden aldıkları destekten memnun kaldıklarını dile getirdi:

“Oğlum sınavdan sonra hemen merkeze gelirdi. Sonuçları da iyi geldi. Şimdi tercih sürecinde de buradayız.”

Rehberlik haftanın beş günü

Sınav Destek Merkezi, hafta içi beş gün boyunca öğrencilerin ders çalışma sürecine katkı sağlıyor. Matematik ve Türkçe derslerinde destek sunan merkezde, öğrenciler zorlandıkları konuları öğretmenlerine danışabiliyor. Ayrıca haftada bir gün sınav kaygısı ve stres yönetimi üzerine rehberlik oturumları düzenleniyor.