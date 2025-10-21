İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentte eğitim alacak üniversite öğrencilerinin şehre uyumunu desteklemek için “İzmir’de Üniversite Yaşamına Hoş Geldin Festivali”ni düzenledi. Festivalde atölyeler, konserler ve söyleşiler gençlere unutulmaz bir gün yaşattı.

20–21 Ekim tarihlerinde Kültürpark eski lunapark alanında gerçekleştirilen festival, gençler için deneyim ve eğlence dolu bir program sundu. Söyleşiler, bilgi yarışmaları, deneyim atölyeleri, bando gösterileri ve konserler festivalin ana etkinlikleri arasında yer aldı.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı eğitmeni Sevda Kaya, İzmir’de üniversite öğrencilerinin kendilerini evlerinde gibi hissettiğini belirtti. “Sınav destek merkezi, dil destek sınıfları ve Eğitim Köprüsü Projesi gibi birçok çalışma ile öğrencilerin yanında olmaya devam ediyoruz” dedi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Gençlik Çalışmaları Sorumlusu İlker Gülçiçek, gençlerin festivalde sanatsal ve kültürel faaliyetlerden keyif aldığını söyledi. Deneyim atölyeleri, kişisel gelişim aktiviteleri ve Genç İzmir merkezlerindeki hizmetler, gençlerin ilgisini çekiyor.

Bando gösterisiyle başlayan festivalin ilk gününde, Dr. Burak Karabey “Dijital Çağ Yeni Pisagorlarını Arıyor” başlıklı söyleşi gerçekleştirdi. Katılımcılar ödüllü bilgi yarışmalarına, mobil barista, seramik, origami atölyelerine, spor etkinliklerine, mini golf ve langırt turnuvalarına katıldı. Ayrıca VR deneyim alanları, dil okulları atölyeleri, acustic karaoke, DJ performansı ve İzmir Öğrenci Toplulukları Grubu-Grup Şantiye etkinlikleri gençlerin yoğun ilgisini gördü.