İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sutopu kadın takımı, Challenger Cup'taki rakipleriyle karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl Avrupa şampiyonu olarak tarihe geçen takım, bu yıl da zorlu bir mücadeleye girecek. İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekiminde, Büyükşehir'in yer aldığı A Grubu'nda Sırbistan'ın güçlü temsilcisi VK Vojvodina, İngiltere'nin City Of Manchester ve Malta'nın Sliema ASC takımları bulunuyor. Organizasyon, 7-10 Kasım tarihleri arasında Sırbistan’ın Novi Sad şehrinde gerçekleştirilecek. Grubunda ilk iki sırayı alacak takımlar, adlarını bir üst tura yazdırarak şampiyonluk yolunda ilerlemeye devam edecekler.

Avrupa'da zirve hedefi

İzmir Büyükşehir, Challenger Cup'ta büyük bir heyecanla mücadele etmeye hazırlanıyor. Avrupa şampiyonluğu unvanını korumak için sahaya çıkacak olan mavi-beyazlı ekip, rakiplerine karşı vereceği mücadelede iddiasını sürdürmek istiyor.