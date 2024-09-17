Aydın’da Tonlarca Sahte Zeytinyağına El Konuldu 1 Milyon Tl Vergi Cezası!

Aydın’da, kargo ve şehirlerarası otobüs ile çeşitli illere gönderilmek üzere hazırlanan 8 ton 340 litre sahte zeytinyağı, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Operasyonun detayları

Aydın İl Jandarma Komutanlığı’nın bozulmuş ve değiştirilmiş gıda ticareti ile mücadele kapsamında yürüttüğü operasyonlarda, 3 şüpheli suçüstü yakalandı. O.B. (20), Van iline gönderilmek üzere sahte zeytinyağlarını bir otobüse yüklerken, otobüs şoförü H.Ç. ile birlikte yakalandı. Diğer iki şüpheli, C.K. (31) tarafından ise İstanbul, İzmir, Samsun, Karaman, Çorum, Konya, Afyon, Antalya, Hatay ve Bursa illerine gönderilmek üzere kargo aracına sahte zeytinyağlarını yüklerken suçüstü tespit edildi.

1 milyon 598 bin 600 TL vergi cezası

Efeler ve Sultanhisar İlçe Jandarma Komutanlıkları, Sultanhisar ve Aydın İl Tarım Orman Müdürlüğü, Maliye Bakanlığı ekipleriyle ortak yapılan araç kontrollerinde, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 840 bin TL olan 424 koli sahte zeytinyağı ele geçirildi. Ayrıca, Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından şüphelilere toplam 1 milyon 598 bin 600 TL vergi cezası kesildi.

Adli işlemler başlatıldı

Olayla ilgili soruşturma devam etmekte olup, sahte zeytinyağı ticareti yapan şahısların adli süreçleri sürüyor.