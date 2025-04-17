İzmir Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali, 19 Nisan Cumartesi günü Efes Selçuk’ta renkli etkinliklerle başlıyor. Tiyatro Ofisi ve Ege Tiyatrolar Birliği tarafından düzenlenen festivalde, kukladan modern dansa birçok gösteri çocuklarla buluşacak.

Festivalin Efes Selçuk etabı 19 Nisan’da

İzmir’in 15 ilçesinde düzenlenen İzmir Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali, 15-20 Nisan tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. 7 farklı ilden 13 tiyatro ekibinin katıldığı festival kapsamında toplam 16 etkinlik sahnelenecek. Festivalin duraklarından biri olan Efes Selçuk, 19 Nisan’da tiyatro coşkusuna ev sahipliği yapacak.

Renkli kortej, sokak gösterileriyle başlayacak

19 Nisan Cumartesi günü saat 16.00’da Atatürk Anıtı önünden başlayacak olan festival korteji, tahta bacak, kuklalar, Efes Selçuk Belediyesi Gençlik ve Çocuk Bandosu ile Belediye Tiyatrosu Çocuk Grubu’nun katılımıyla gerçekleşecek.

Kortejin ardından saat 16.15’te İstasyon Meydanı’nda şu gösteriler çocuklarla buluşacak:

Kuklacı Mıstık ile Karagöz Meddah Gösterisi

İllüzyon Gösterisi

Modern Dans Gösterisi

Mim Gösterisi

Etkinlikler, çocuklara ve gençlere sanatı sevdirmeyi hedefliyor.

“Bu festival, geleceğe yatırımdır”

Festivalin Sanat Yönetmeni Metin Güler, tiyatronun çocukların gelişiminde önemli bir yer tuttuğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

“Senelerdir festivaller konusunda, ülkenin birçok yerinde edindiğimiz tecrübeler, yaptığımız gözlemler, biriktirdiğimiz değerli ilişkiler ve İzmir’de değişen olumlu yerel siyasi konjonktür; bu festival için doğru zamanı yakaladığımızın işareti oldu bize. Bu kentin çocuklarına ve gençlerine borcumuz olduğunu düşündüğümüz bu festival, kentte yapılan diğer festivallere kardeş olacak ve birlikte daha güzelleşecek her şey! Çünkü; Tiyatro Geleceğimiz.”