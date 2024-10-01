İzmir Büyükşehir Belediyesi, çocuk dostu kent olma vizyonu kapsamında hayata geçirdiği İzmir Çocuk Meclisi’nin yeni dönem kayıtlarını başlattı. 9-14 yaş arası çocuklar, 4-25 Ekim tarihleri arasında başvurularını online olarak veya kent genelindeki çeşitli başvuru noktalarından yapabilecekler.

Çocuklar yerel yönetimde söz sahibi oluyor

İzmir Çocuk Meclisi, kentte yaşayan çocukların yerel yönetim mekanizmalarına dâhil edilmesini amaçlıyor. Çocuklar; eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel hizmetlerden faydalanırken aynı zamanda kendi fikirlerini de yerel yönetime aktarma fırsatı buluyorlar. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çocuk haklarına dayalı eşitlikçi yaklaşımı doğrultusunda, çocuklar düşüncelerini özgürce ifade edebilecekleri bir platforma kavuşuyor.

Fikir üretme ve çalışma süreçleri

İzmir Çocuk Meclisi, çocukların çeşitli konularda fikir üretip çalışmalara katılabilecekleri bir platform sağlıyor. Ayrımcılık, toplumsal cinsiyet, kent mobilyaları, iklim krizi, spor, hayvan hakları, dijital vatandaşlık gibi geniş bir yelpazede komisyonlara ayrılarak faaliyet yürüten çocuklar, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içinde kararlar alıyor ve bu kararları belediyenin ilgili birimlerine iletiyorlar.

Nasıl başvuru yapılır?

İzmir’de yaşayan 9-14 yaş arası çocuklar, 4-25 Ekim tarihleri arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet siteleri olan izmir.bel.tr ve bizizmir.com üzerinden başvuru formunu doldurarak başvuru yapabilir. Ayrıca, kent genelinde yer alan duyuru afişlerindeki QR kodu okutarak da başvuru gerçekleştirilebilecek. İnternet erişimi olmayan çocuklar ise İzmir Çocuk Merkezleri’ne giderek başvuru yapabilirler.