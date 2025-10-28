İzmir Büyükşehir Belediyesi Akdeniz Akademisi tarafından bu yıl “Dirlik” temasıyla düzenlenen İyi Tasarım/Good Design İzmir_10 etkinlikleri kapsamında İzmir’deki üniversitelerin endüstriyel tasarım bölümlerinden öğretim elemanları ile öğrenciler, “Doğalda Dirlik: Davranış Zenginleştirme Tasarım Atölyesi'nde buluştu. Planlanan tasarımlarla parkta yaşayan yaban hayvanlarının zihinsel ve fiziksel refahının artırılması hedefleniyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Akdeniz Akademisi tarafından düzenlenen İyi Tasarım/Good Design İzmir_10, bu yıl “Dirlik” temasıyla gerçekleştiriliyor. Etkinlik kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Doğal Yaşam Parkı ve İzmir’deki üniversitelerin endüstriyel tasarım bölümlerinden öğretim elemanları ile öğrenciler, İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Doğal Yaşam Parkı’nda “Doğalda Dirlik: Davranış Zenginleştirme Tasarım Atölyesi” için bir araya geldi. Parkta yaşayan yaban hayvanlarının zihinsel ve fiziksel refahını artırmayı hedefleyen atölye İzmir Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü Serkan Eğrilmez, İzmir Ekonomi Üniversitesi’nden Elif Kocabıyık ve Gizem Saraçer, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nden Fulya Ertem Başkaya, Yaşar Üniversitesi’nden Devrim Ülkebaş ve Ege Üniversitesi’nden Gizem Hediye Eren yürütücülüğünde gerçekleşti. Toplam 35 endüstriyel tasarım öğrencisi, fil, aslan, ayı, lemur ve keçi özelinde hayvan refahını zenginleştiren tasarımlar üzerinde çalıştı.

Kılavuz hazırlanacak

Bu ortak çalışma, tasarımın yalnızca insanlar için değil, tüm canlılar için daha iyi bir yaşam kurma potansiyelini gösterdi. Atölye çalışmasının odağında hayvanların yaşam kalitesi yer aldı. Katılımcılar, hayvanların doğadaki davranışlarını destekleyecek; oyun, hareket, keşif ve sosyalleşme olanaklarını artıracak zenginleştirme kriterleri geliştirdi, nesneler tasarladı. Rehabilitasyona ihtiyaç duyan veya doğada yaşama şansı kalmamış hayvanlara daha yaşanabilir alanlar yaratılması amaçlandı. Parkın mevcut üretim altyapısı ve buluntu malzemeler kullanılarak sürdürülebilir, dayanıklı ve yeniden üretilebilir biçimde geliştirilmesi hedeflendi. Atölye sonunda ortaya çıkan zenginleştirme tasarım kriterleri ve nesneleri hazırlanacak kılavuzda yer alacak. Kılavuz yalnızca İzmir Doğal Yaşam Parkı’nda değil, diğer doğal yaşam parklarında da uygulanabilecek bir rehber niteliği taşıyacak.