Gediz Elektrik, 17 Nisan'da İzmir'in 20 ilçesinde planlı elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Bornova, Urla, Buca ve Güzelbahçe dikkat çekiyor.

Gediz Elektrik, 17 Nisan 2025 Perşembe günü İzmir'in 20 ilçesinde uzun süreli planlı elektrik kesintileri yapılacağını açıkladı. Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle gerçekleşecek kesintiler, Bornova, Urla, Buca ve Güzelbahçe başta olmak üzere birçok ilçeyi etkileyecek. Kesinti yapılacak bölgeler ve saat aralıkları netleşti.

17 Nisan Perşembe günü İzmir'de elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler

Gediz Elektrik'ten resmi açıklama geldi

Gediz Elektrik'in yaptığı duyuruya göre, 17 Nisan 2025'te elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler şunlardır:

Bornova

Güzelbahçe

Urla

Buca

Bergama

Dikili

Konak

Torbalı

Ödemiş

Foça

Seferihisar

Kiraz

Çeşme

Karaburun

Menderes

Karşıyaka

Selçuk

Bayraklı

Tire

Kemalpaşa

Kemalpaşa'da detaylı kesinti programı

Yukarıkızılca Mahallesi

Kesinti zamanı: 01.00 - 03.00 Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları Etkilenen sokaklar: Yağhane Sk., Arıcılar Sk., Atatürk Sk., Baki Dayı Sk., Nif Çayı Kümesi, Yeşil Çamlık Sitesi ve çevresi...

Aşağıkızılca ve Ören mahalleleri

Kesinti zamanı: 01.00 - 03.00 Kesinti yapılacak bölgeler: Aşağıkızılca Taştepe, Ovaevleri Kümeevleri, Ören 75. Yıl Cumhuriyet Mahallesi, Çınar Sk., Akçeşme, Sakarya Cd., Minare Sk., Ören İlköğretim Okulu çevresi...

Armutlu, Çiniliköy ve Mehmet Akif Ersoy mahallesi

Kesinti zamanı: 01.00 - 03.00 Kesinti gerekçesi: Şebeke yenileme Detaylı adres listesi: Çiniliköy Yolu Kümeevleri, İnlik Çarşıklı Kümeevleri, Bahçeler Sk., Yağcılar Mahallesi, Mehmet Akif Çayırlar Küme Yolu...

Gediz Elektrik, kesintilerin şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında yapıldığını belirtti. Kesintilerin süresi ilçeye göre değişiklik gösterirken, bazı bölgelerde 2 saate kadar sürebilecek.

KEMALPAŞA / İZMİR

Planlandı

17Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

01:00 - 03:00

Yukarıkızılca Merkez ( Yağhane Sk. Arıcılar Arıcılar Sk. Atatürk Avcı Sk. Hafız Ahmet Sk. Karabağlar Kasaplar Konut Sk. Kurtlar Sk. Mula Sk. süvari 2037 KIRAVLUSU KÜMEEVLER Kıravlusu Kümeevler Nif Çayı Kümesi Çayır arası kümeevler YEŞİL ÇAMLIK 1 Sokak Acem Sk. Baki Dayı Baki Dayı Sk. Barbaros Sk. Başkomutan Atatürk Bülent Ecevit Cd. Bütüner Sk. Cayırarası Kümesi Cumhuriyet Cumhuriyet Cd. Emin Efe Emin Efe Sk. Emine Hatun Sk. Eski Su Deposu Sk. Gemici Sk. Güneyyaka Hacı Halil Hacı Halil Sk. Hacı Osman Hacı Osman Sk. Hacı İsmail Kapandere Kasaplar Sk. Kemalpaşa Yolu Kemalpaşa Yolu Cd. Kulelioğlu Sk. Kültür Cd. Küçük Park Sk. Manavlar Sk. Maraş Maşatlık Maşatlık Cd. Mecit Mecit Sk. Meriç Nacibey Nacibey Sk. Osmanoğlu Osmanoğlu Sk. Pekşen Sk. Sakallar Sağlıklı Yaşam Sitesi İçi Yolu Süvari Yolu Taştepe Tophane Sk. Topçular Topçular Sk. Tufan Tufan Sk. Türkoğlu Sk. Ulu Önder Atatürk Cd. Uğur Mumcu Sk. Yaren Yağhane Yel Değirmeni Yengi Yeni Mahalle Sk. Yeni Çamlık Küme Evleri Sk. Yenilik Yenilik Cd. Yeşil Çamlık Sitesi Yukarıkızılca Belediye Cd. Yukarıkızılca Kemalpaşa Cd. Yukarıkızılca İzmir Cd. Yıl İlköğretim Okulu Çamköy Çamlı Vadi Sitesi İçi Yolu Özgüç Şehit Pilot Hüseyin Alçacık Sk. MİRA ECE SEDA LİMA ÖDÜL BERKAY GONCALAR Süvari Kümeevler 2251 LAVANTA ŞEHİT ALİ ACAR 2253 Çayır Arası YENGİ SOKAK KIRAVLUSU KÜME EVLER )

Aşağıkızılca ( AŞAĞIKIZILCA OVA EVLERİ YOLU Aşağıkızılca Taştepe AŞAĞIKIZILCA OVA EVLERİ AŞAĞIKIZILCA OVAEVLERİ KÜMEEVLERİ )

Ören 75. Yıl Cumhuriyet ( 1. Seyran Sk. 2. Seyran Sk. 3.Seyran. Sk. Akçeşme Akçeşme Sk. Arıkaltı Cd. Ataca Çk. Ayanoğlu Bahçeciler Sk. Balcı Sk. Barbaros Hayrettin Barbaros Hayrettin Sk. Beyazıt Beyazıt Sk. Beyler Beyler Sk. Cami Çk. Demir Dikili Taş Sk. ERCAN Erdal İnönü Fatih Fatih Cd. Ferah Çk. Gacara Hasan Gelincik Gümüş Hacı Davut Hacı Davut Sk. Hulisi Oğuz Irmak Sk. Japon Kanuni Karagöz Sk. Kooperatif Sk. Kuş Kuş Sk. Kuşçu Kuşçu Sk. Kırk Ağaç Sk. Kırman Sk. Limoncuk Sk. Macar Mert Mevlana Sk. Minare Minare Sk. Mor Menekşe Sk. MOTORCU HULUSİ Mustafa Kemal Mücahit Mücahit Sk. Müderris Nergis Sk. Ova Sk. Pazar Sk. Safir Sakarya Sakarya Cd. Sarı Akasya Savranoğlu Savranoğlu Sk. Seke Sk. Seyran Sk. Sezer Sk. Spor STADYUM Su Değirmeni Su Değirmeni Sk. Taflan Topel Cd. Tuna Cd. Turgutlu Cd. Türk Yaka Sk. Yakaküme Yayla Sk. Yazar Namık Kemal Sk. Yağcı Sk. Yener Sk. Yonca Yusuf Ziya Gökalp Sk. Zeybek Zeybek Çk. ZÜBEYDE HANIM Çakıcı Çakıcı Çk. Çınar Çıra Ören Belediye Sk. Ören Cumhuriyet Ören Sk. Ören Turgutlu Ören İlköğretim Okulu Sk. Ören İzmir Ören İzmir Cd. Örnek Sk. İncirlipınar Şadibey Cd. Şahinoğlu Şahinoğlu Sk. Şair Şakir Türk Şehit Yüzbaşı Hakan Bizrenli Şen Çk. Şerbetçi Sk. Şimşek ÇİĞDEM YAKA KÜMEEVLER erdal inönü Çiçek Sepeti Namazgah Sk. GÜR ZEYTİN ören izmir caddesi )

Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet ( Sanayi )

Çiniliköy ( Kemalpaşa Dağkızılca Yolu Nilkent Sitesi Savanda Kurudere Yolu Torbalı Torbalı Cd. çiniliköy yolu kümeevleri Çiniliköy Yolu 4101 ÇİNİLİKÖY YOLU KÜMEEVLER ÇİNİLİKÖY YOLU KÜMEEVLER Çiniliköy Köy Yolu Küme Evleri )

Ören Egemen ( 1. Bahçeler Sk. 2. Bahçeler Sk. Bahçeler Dede Dere Eski Okul Eski Okul Sk. Gazeteci Uğur Mumcu Gazi Mustafa Kemal Kocabıyık Lilyum Merkez Nuri Bayrak Çk. Ova Sınır Papatya Turgutlu2 Ulus Yağcılar Yücel Çamlık Çağlayan ÖREN TURGUTLU MEVLANA )

Armutlu Hürriyet ( Ayderesi Suluk Ayderesi Suluk Küme Evleri İnlik Çarşıklı İnlik Çarşıklı Küme Evi İnlik Çarşıklı Kümeevleri İNLİK ÇARŞIKLI KÜMEEVLER 2601 İnlik Çarşıklı Kümeevler YÖRÜK YOLU İnlik Çarşıklı Küme Evler YILANKUYU İNLİK ÇARŞIKLI )

Mehmet Akif Ersoy ( Kemalpaşa Cd. Mehmet Akif Çayırlar Küme Yolu )

Örnekköy ( 1099. Sk. 1101. Sk. 1103. Sk. 1109. Sk. 1111. Sk. 1113. Sk. ÖRNEKKÖY KÜMEEVLER 1000. Sk. 1001. Sk. 1003. Sk. 1006. Sk. 1008. Sk. 1009. Sk. 1010. Sk. 1011. Sk. 1013. Sk. 1015. Sk. 1016. Sk. 1017. Sk. 1021. Sk. 1023. Sk. 1025. Sk. 1026. Sk. 1026/3. Sk. 1027. Sk. 1029. Sk. 1030. Sk. 1031. Sk. 1032. Sk. 1033. Sk. 1034. Sk. 1035. Sk. 1036. Sk. 1038. Sk. 1040. Sk. 1042. Sk. 1047. Sk. 1048. Sk. 1050. Sk. 1052. Sk. 1054. Sk. 1056. Sk. 1057. Sk. 1057/1. Sk. 1058. Sk. 1059. Sk. 1063. Sk. 1065. Sk. 1066. Sk. 1069. Sk. 1070. Sk. 1071. Sk. 1072. Sk. 1073. Sk. 1077. Sk. 1079. Sk. 1080. Sk. 1080/1. Sk. 1080/3. Sk. 1081. Sk. 1089. Sk. 1091. Sk. 1095. Sk. 1097. Sk. 1105. Sk. 1107. Sk. 1115. Sk. 1117. Sk. 1119. Sk. Baykal Baykal 1 Sk. Baykal Cd. Değirmen Cd. Kemalpaşa Kıravlusu Kümeevleri Kıravlusu Mevki Nifçayı Kümesi Okan Cd. Okul Okul Cd. Örnekköy Kümesi 1067 Örnekköy kümeevler 1028 1044 1057/2 örnekköy kümeevler )

Soğukpınar ( Özdeşkent Sitesi İçi Yolu Soğukpınar Çelebiyaka Kümeevleri )

Nazarköy ( savanda yolu kümeevler yeşillik yolu kümeevler 4051 Yeşillik Yolu Yeşillik Yolu Kümeevler YEŞİLLİK YOLU )

Yiğitler ( Yiğitler Yolu Kümeevleri )

KEMALPAŞA / İZMİR

Planlandı

17Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

01:00 - 03:00

Bağyurdu Kazımpaşa ( Ebe Emine Özkan Ebe Emine Özkan Sk. Ebülhüda Sk. Ekşioğlu Sk. Fevzi Çakmak Fevzi Çakmak Cd. Gürol Sk. Hacı Ethem Hacı Ethem Sk. Hacı Hasan Hafız Osman Hafız Osman Sk. Hürriyet Karanfil Kasap Ali Kasap Ali Sk. Kaymakçı Kaymakçı Sk. Koca Hüseyin Kırmızı Sk. Mehmet Cingöz Nergis Zambağı Okul Önü Oyun Alanı Oyun Alanı Sk. Sadullah Cengiz Sarıoğlu Sarıoğlu Sk. Seymen Seymen Sk. Tamtürk Sk. Tireli Ulucak Umut Yaka Mevki Bent Yolu Yangözoğlu Yaprak Sk. Yeşildere Yozgatlı Yozgatlı Sk. Çamdibi Çamdibi Sk. Çolak Ethem Sk. Özmete İsmail Ulusan İsmet İnönü İsmet İnönü Cd. BAĞYURDU İZMİR KALPAKKAYA Dibektaşı Sk. Dibektaşı Deveci Ömer Dede Güme Cumhuriyet Alanı Beşikler Sk. Bekçi Sabit Sk. Bakırlı Sk. Avcılar Sk. Ankaralı Sk. Ankaralı Ali Kurt Sk. Abdüloğlu Sk. Abdüloğlu )

Bağyurdu Kemal Atatürk ( Bayraktar Bayraktar Sk. Bağyurdu İzmir Bağyurdu İzmir Cd. Behçet Atay Sk. Bekçi İbrahim Bekçi İbrahim Sk. Esen Esen Sk. Hacıoğlu Hacıoğlu Sk. Hacıoğlu Sokak Kadir Usta Kadir Usta Sk. Kahveci Ali Sk. Mustafa Sungur Osman Atay Sk. )

Bağyurdu Yeni ( 7000. Sk. 8 Eylül Kurtuluş Adil Bey Bahçelievler Mısırlı Çavuşoğlu Ünveren Şakiroğlu 8 EYLÜL KURTULUŞ Bahçelievler Sk. Bağyurdu Stadı Sk. Belediye Demirci Mehmet Sk. Değirmencioğlu Sk. Doğan Emin Erol Cd. Gardelya Gazeteci Yazar Uğur Mumcu Hasan Tahsin Kahyalar Kara Mehmet Kestaneli Bağlar Kümeevleri Korelli Sk. Kumova Kumova Sk. Kumru Meltem Menderes Cd. Mercanköşk Sk. Mimoza Sk. Mısırlı Sk. Ova Parsa Saka Saka Sk. Saraçoğlu Cd. Saraçoğlu Sk. Selçuk Tavukçular Sk. Topçu Sk. Vargör 2. ÇEŞME Çiçekçi Öğretmen Necip Zengel İsmail Er Cd. Şehit Er Bekir Varol Şehit Er Talip Yurdakul Sk. Kestaneli Bağlar 7001 )

Yukarıkızılca Merkez ( Karabağlar )

Ovacık ( Celiller Yolu Cevizdere Yolu Damlar Yolu Dedekler Yolu Güvendik Yolu Karabağlar Yolu Merkez Yolu Ovacık Köy İçi Yolu Ovacık Köyü Ovacık Köyü İç Yolu Çamiçi Yolu Çamiçi Yolu Küme Evleri )

Sarılar ( Saz Mah.Yolu Kümeevler Beyler Sokak Beyler Yolu Beyler Yolu Kümeevleri Saz Mah.Yolu SAZ MAHALLE YOLU KÜMEEVLER )

Armutlu Hürriyet ( DEREAĞZI BOZÜRÜK İNLİK ÇARŞIKLI KÜMEEVLER 2603 2603/1 KÜÇÜKTEPE ayderesi suluk kümeevler LADİN Çamlıca Şehitler Cd. Şair Namık Kemal Sk. Şair Namık Kemal İpek İnönü Sk. İnönü İnlik Çarşıklı Kümeevleri İnlik Çarşıklı Küme Evi İnlik Çarşıklı Ziya Gökalp Sk. Ziya Gökalp Yetim Ali Sk. Yeni Yazar Sk. Yazar Yasemin Sk. Yarış Sk. Yaresli Çıkmazı Yaresli Çk. Veli Üzümcü Cd. Uçak Sk. Uzay Sk. Tınaztepe Sk. Tınaztepe Taşıt Sk. Söğüt Seyfettin Günak Cd. Serin Sk. Sarısalkım Sarmaşık Sk. Sarmaşık Sandal Sk. Sandal Saat Sk. Reyhan Sk. Palmiye Sk. Oya Sk. Numune Sk. Numune Mustafa Celal Cd. Mustafa Altınel Cd. Mustafa Altınel Mithatpaşa Sk. Mithatpaşa Misakı Milliye Sk. Misakı Milliye Mersin Sk. Mercan Sk. Selvi Sk. Mareşal Fevzi Çakmak Cd. Manolya Sk. Lale Sk. Kısmet Sk. Kırçiçeği Kurtuluş Sk. Kurtuluş Kristal Sk. Kristal Kazım Dirik Cd. Kazım Dirik Kayın Kartal Kaptan Kadife Sk. Hizmet Sk. Hamam Sk. Gültekin Göktürk Gül Sk. Görece Cd. General Kazım Karabekir Cd. Fulya Sk. Fesleğen Sk. Fener Sk. Fener Faik Bey Cd. Faik Bey Eğitim Cd. Etem Efendi Cd. Duatepe Sk. Duatepe Dokuz Eylül Sk. Dokuz Eylül Dereli Sk. Dereli Demirciler Sk. Demirciler Defne Sk. Başöğretmen Atatürk Başar Sk. Bayramlı Kümeevleri Bakkal Ali Çıkmazı Bakkal Ali Çk. Ayna Sk. Ayderesi Suluk Yılankuyu Kuzeyir Küme Evi Ayderesi Suluk Küme Evleri Armutlu Okul Armutlu Belediye Aralık Ali Fehmi Cd. Akasya Sk. )

Ören Egemen ( Yiğitler Yolu Kümeevleri Papatya Morsalkım )

Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet ( hayvankıran kümeevler HAYVANKIRAN KÜMEEVLER KUŞ TEPESİ KOŞAR PAŞAYERİ Hayvan Kıran Kümeevleri HAYVANKIRAN KUMEEVLER Hayvankıran HAYVANKIRAN HAYVANKIRAN KÜME EVLER ÇAĞILTEPE KÜMEEVLER HAYVANKIRAN KÜMEEVLERİ ÇAĞILTEPE Şimşir Şahin İzmir Ankara İstiklal İbrahim Bey Çimen Çağıltepe Çağlar Çay Zümrüt Yıldırım Kemal Sk. Yıldırım Kemal Yeni Nesil Yeni Ardıç Yakut Sülün Serçe Sedir Sağlık cd Sanayi Samanyolu Sakarya Rüzgar Pırlanta Park Palamut Nehir Muzaffer Mevlana Celalettin Rumi Mescit Meram Lider Kırlangıç Koca Cami Karalılar Çıkmaz Kanarya Kahraman Işın Işık Hakimiyeti Milliye Sk. Hakimiyeti Milliye Hacı Kadir Çıkmazı Hacı Hafız Çıkmazı Gençlik Fırtına Ful Fethi Bey Emek Cd. Emek Egemen Değirmen Deniz Bülbül Bağcılar Barış Açelya Aydın Armutlu İzmir Cd. Armutlu İzmir Armutlu Belediye Cd. Ardıç SÖĞÜTLÜ ÇEŞME Altınpark )

Ören 75. Yıl Cumhuriyet ( Ören İzmir Cd. Çetin Yonca Yakaküme Yaka Sk. Yaka Sümbül Sk. Sinan Sarı Zambak Sk. Sarı Zambak Nergis Sk. Naim Cd. Mor Menekşe Sk. Mimar Sinan Sk. Mercanağacı Sk. Kiraz Kamelya Işık Çıkmaz Işık Çk. Hacı Davut Sk. Hacı Davut Gelincik Sk. Gelincik Dumlupınar Cd. Dumlupınar Dilber Sk. Dağlı Ceylan Sk. Bahçeciler Sk. Atıcı Sk. Acaroğlu Sk. Acaroğlu 30.Ağu )

Bağyurdu 29 Ekim ( ÇEVİK GÖLET EKMEN YILMAZ ABASIZ Şah İsmail Sk. Özgün Sk. Özdirik Sk. Çevik Sk. Çerkez Yusuf Sk. Zeytincik Sk. Zeytincik Zafer Uncular Sk. Turgutlu Cd. Turgutlu Salim Ağa Sk. Sakızlı Hoca Sk. Piknik Sk. Nebioğlu Namık Kemal Sk. Mehmet Tokmak Mehmet Bey Sk. Manavoğlu Sk. Manavoğlu M. Ali Sevinç Cd. Lise Kurt Ahmet Koca Terzi Sk. Koca Terzi Koca Ahmetler Kirazlık Kemal Atatürk Cd. Kemal Atatürk Kaymakam Bey Sk. Kaymakam Bey Kadıoğlu Sk. Hüseyin Özen Sk. Hüseyin Fadul Sk. Hulusi Öztansel Cd. Hanönü Hancı Sami Sk. Hancı Sami Halil Furan Çk. EMİNE HOCA Durmuşça Sk. Durmuşça Cami Kebir Sk. Bahçivan Sk. Atlas Asansör Sk. Asansör Arıkbaşı Sk. Arıkbaşı )

Bayramlı ( TEKÇAM )

Aşağıkızılca ( 2034 2033 2032 bahçeli evler kümeevler Özen Tepe Evleri Kemalpaşa Yolu Bahçelievler Küme Aşağıkızılca Taştepe AŞAĞIKIZILCA OVA EVLERİ YOLU 2031. Sk. 2030. Sk. 2029. Sk. 2028. Sk. 2027. Sk. 2026. Sk. 2025. Sk. 2024. Sk. 2023/1. Sk. 2023. Sk. 2022. Sk. 2021. Sk. 2020. Sk. 2019. Sk. 2018. Sk. 2017. Sk. 2016. Sk. 2015. Sk. 2014. Sk. 2013. Sk. 2012. Sk. 2011. Sk. 2010. Sk. 2009. Sk. 2008. Sk. 2007. Sk. 2006/1. Sk. 2006. Sk. 2005. Sk. 2004. Sk. 2003. Sk. 2002. Sk. 2001. Sk. 2000/1. Sk. 2000. Sk. )

Hisarlık ( Hisarlık OVACIK )

Sinancılar ( SİNANCILAR KÖY YOLU SİNANCILAR KÖY YOLU KÜME EVLER Sinancılar Köyü İç Yolu )

Yenikurudere

Yiğitler ( menengeç mevkiiyolu kümeevler 6001 Aşağı Sk. Menengeç Mevkii Yolu Saz Yolu Yiğitler Kümeevleri Sk. Yiğitler Yol Yukarı Yukarı Yiğitler LİMON SK. )

GÜZELBAHÇE / İZMİR

Planlandı

17Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 12:00

Yalı ( İstikbal Cd. 176/1 176/1 sk. Mithatpaşa Cd. 99. Sk. 93. Sk. 89. Sk. 87. Sk. 75. Yıl Cumhuriyet 196. Sk. 188. Sk. 180. Sk. 105. Sk. 176. Sk. )

GÜZELBAHÇE / İZMİR

Planlandı

17Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

13:00 - 16:00

Yalı ( 189. Sk. 127. Sk. 125. Sk. 121. Sk. 117. Sk. 115. Sk. 113. Sk. 111. Sk. 105. Sk. 101. Sk. 218. Sk. 210. Sk. 204. Sk. 129. Sk. Mithatpaşa Cd. Mithatpaşa Güzelbahçe Fidanlığı 99. Sk. 75. Yıl Cumhuriyet 248. Sk. 242. Sk. 240. Sk. 238. Sk. 236. Sk. 232. Sk. 230. Sk. 226. Sk. 224. Sk. 220. Sk. )

KEMALPAŞA / İZMİR

Planlandı

17Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Armutlu Hürriyet ( Ayderesi Suluk Küme Evleri Ayderesi Suluk Yılankuyu Kuzeyir Küme Evi ayderesi suluk kümeevler KÜÇÜKTEPE 2603/1 2603 BOZÜRÜK )

Aşağıkızılca ( 2034 )

Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet ( SÖĞÜTLÜ ÇEŞME Yeni Nesil Hayvankıran HAYVANKIRAN KUMEEVLER Hayvan Kıran Kümeevleri PAŞAYERİ KOŞAR KUŞ TEPESİ İzmir Ankara HAYVANKIRAN KÜMEEVLERİ HAYVANKIRAN )

URLA / İZMİR

Planlandı

17Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

11:00 - 16:00

İçmeler ( 1100. Sk. 1100/1 İzmir-Çeşme Otoyolu )

Kuşçular ( 8004 8009/1 8011 8013. Sk. Ihlamur Sk. )

Sıra ( HERCAİ )

URLA / İZMİR

Planlandı

17Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

11:00 - 11:30

Kuşçular ( 8009/2 Ihlamur Sk. 8013. Sk. 8011 8009/1 8009. Sk. 8004 )

İçmeler ( İzmir-Çeşme Otoyolu 1100. Sk. 1100/1 )

Camiatik

Sıra ( HERCAİ )

Naipli

URLA / İZMİR

Planlandı

17Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

15:30 - 16:00

Naipli

İçmeler ( İzmir-Çeşme Otoyolu 1100. Sk. 1100/1 )

Camiatik

Kuşçular ( Ihlamur Sk. 8013. Sk. 8011 8009/1 8009. Sk. 8004 8009/2 )

Sıra ( HERCAİ )

BUCA / İZMİR

Planlandı

17Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 13:00

Karacaağaç ( YOLÜSTÜ SOKAK Yolüstü Mevkii Sk. Meşelik Yolu Sk. 4022. Sk. )

BUCA / İZMİR

Planlandı

17Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Adatepe ( 28. Sk. 27. Sk. 25. Sk. 19. Sk. 29/1. Sk. 30. Sk. 31. Sk. 32. Sk. 33. Sk. KIBRIS Başarı Cd. Başarı 9. Sk. 47. Sk. 35. Sk. 34. Sk. )

Yaylacık ( Gazi Osman Paşa Cd. 36. Sk. 55. Sk. 48. Sk. 46. Sk. 43. Sk. 42. Sk. 39. Sk. 38. Sk. 44. Sk. 163. Sk. 37. Sk. 53. Sk. 45. Sk. 44/1. Sk. )

TİRE / İZMİR

Planlandı

17Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

12:00 - 13:00

Adnan Menderes

Toki ( Tire Toki )

Atatürk

TİRE / İZMİR

Planlandı

17Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

12:00 - 13:00

Toki ( HASAN TAHSİN )

ÖDEMİŞ / İZMİR

Planlandı

17Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 17:00

Günlüce ( DATBEY ÖDEMİŞ Artıcak Sk. Ekinci Sk. SEHER SK. )

Mursallı ( Mursallı Köyü İç Yolu )

BAYRAKLI / İZMİR

Planlandı

17Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

01:00 - 06:00

Gümüşpala ( 7030. Sk. 7014/2 sk. 7000 7002. Sk. 7004. Sk. 7005. Sk. 7005/1. Sk. 7006/1. Sk. 7007. Sk. 7008. Sk. 7011. Sk. 7013. Sk. 7014/1. Sk. 7015. Sk. 7016. Sk. 7018/1. Sk. 7018/2. Sk. 7018/3. Sk. 7018/4. Sk. 7018/5. Sk. ATATÜRK 7027. Sk. 7027/2. Sk. 7028. Sk. 7029. Sk. 7031. Sk. 7032. Sk. 7033/3. Sk. 7034. Sk. 7035. Sk. 7077. Sk. 7078. Sk. 7078/1. Sk. )

Emek ( 1660. Sk. 7009. Sk. 7014. Sk. 7018. Sk. 7019. Sk. 7080/1. Sk. 7202. Sk. 7202/1. Sk. 7234. Sk. )

BUCA / İZMİR

Planlandı

17Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 14:00

Barış ( 366/4. Sk. 355. Sk. 351/1. Sk. 351. Sk. )

Yiğitler ( Fevzi Çakmak Cd. 366. Sk. 353. Sk. )

SELÇUK / İZMİR

Planlandı

17Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 16:00

14 Mayıs ( 4040 4041. Sk. 4042. Sk. 4043. Sk. 4044. Sk. 4045. Sk. 4046 4059 ZEYNEL IRMAK İNÖNÜ ŞEHİT ER FİKRİ ÜYÜCÜ 4058 4038 4001 4029 4007 4008 4009 4010 4012. Sk. 4018 4027. Sk. 4028. Sk. 4030 4031. Sk. 4032. Sk. 4033 )

Atatürk ( 1019. Sk. 1038 TAHSİN BAŞARAN ŞEHABETTİN DEDE Şehit Polis Murat Akancay Cd. ABU HAYAT 1014 1024 1039 1043. Sk. 1040. Sk. 1036. Sk. 1035. Sk. 1034. Sk. 1033. Sk. 1027. Sk. 1026. Sk. 1023. Sk. 1022. Sk. 1020. Sk. )

Cumhuriyet ( 5112 5115 5120 5118 5013 5023 5037. Sk. 5060 5054 5057 5056 ATATÜRK CAD. ŞEHİT ER SEMİH ÇAKIROĞLU İSTİKLAL RIFAT BARAN Park İçi Yolu KUBİLAY EŞREF ARNA BARIŞ ATATÜRK 5203 5202. Sk. 5114 5113 5111 5108. Sk. 5107 5106 5105 5104. Sk. 5103 5059 5055 5052 5051 5049 5046 5044 5039 5036 5028. Sk. 5027. Sk. 5025 5022 5020. Sk. 5019. Sk. 5002 5061 5109 5110 )

İsa Bey ( 2044. Sk. 2009 KALEALTI MEVKİİ )

KARŞIYAKA / İZMİR

Planlandı

17Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 13:00

Yalı ( Caher Dudayev Blv. 6472/1. Sk. İDİL BİRET CADDESİ Park İçi Yolu )

KARŞIYAKA / İZMİR

Planlandı

17Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

13:00 - 17:00

Sancaklı ( SANCAKLI )

MENDERES / İZMİR

Planlandı

17Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 17:00

Yeniköy ( 7951 menderes orhanlı yolu sokak ılave Menderes-Orhanlı Sokak 7951 sokak 7957 sokak )

KARABURUN / İZMİR

Planlandı

17Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 16:00

Mordoğan ( 213. Sk. 436 435 320 201 440 216. Sk. 321 438. Sk. 440. Sk. FATİH )

ÇEŞME / İZMİR

Planlandı

17Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:30 - 16:00

Reisdere ( 6126. Sk. 6133. Sk. 6128. Sk. 6127. Sk. 6125. Sk. 6123. Sk. 6121. Sk. 6120. Sk. 6119. Sk. 6118. Sk. 6117. Sk. 6116. Sk. 6115. Sk. 6114. Sk. 6113. Sk. 6084 6083/1. Sk. 6083. Sk. 6078. Sk. 6077. Sk. 6076. Sk. 6074. Sk. 6070. Sk. 6064. Sk. 6051. Sk. 6002. Sk. 6099/5. Sk. )

KİRAZ / İZMİR

Planlandı

17Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:30 - 17:00

Akpınar ( GİRNE DİBEKTAŞI Girne )

İğdeli

Altınoluk

ÖDEMİŞ / İZMİR

Planlandı

17Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Karadoğan ( karadoğan küme evler Karadoğan Köyü İç Yolu karadoğan küme evleri KARADOĞAN KÜME EVLER )

Köseler ( KOCAMEZARLIK Köseler Köyü İç Yolu )

Bebekler ( Bebekler Köyü Bebekler Köyü İç Yolu )

Çamyayla ( LÜBBEY Çamyayla Köyü Çamyayla Köyü İç Yolu )

Demircili

Dereuzunyer ( Dereuzunyer Köyü İç Yolu Dereuzunyer Yolu )

Üzümlü ( KÖY İÇİ Üzümlü Köyü İç Yolu Üzümlü Köyü ÜZÜMLÜ KÜME EVLER )

Tosunlar ( başova Tosunlar Köyü İç Yolu )

Suçıktı

Ortaköy ( Ortaköy Köyü İç Yolu ORTAKÖY ortaköyy )

URLA / İZMİR

Planlandı

17Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 16:00

Kuşçular

ÖDEMİŞ / İZMİR

Planlandı

17Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:30 - 15:30

İnönü

Mursallı

Süleyman Demirel

SEFERİHİSAR / İZMİR

Planlandı

17Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 14:00

Mersin Alanı ( Cumhuriyet Cd. 6092. Sk. 6090. Sk. 6090 Sk. 6086. Sk. 6084 6009. Sk. 6007 Sk. 6007 6005. Sk. 6003. Sk. 6001. Sk. )

Bengiler

FOÇA / İZMİR

Planlandı

17Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Kozbeyli

ÖDEMİŞ / İZMİR

Planlandı

17Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 16:00

Kazanlı ( Kazanlı Köyü İç Yolu )

Balabanlı

FOÇA / İZMİR

Planlandı

17Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Kozbeyli ( KOZBEYLİ KÜME EVLERİ KOZBEYLI KUME EVLER Kozbeyli Küme Evleri KOZBEYLİ KÖYÜ KÜME EVLER kozbeyli Kozbeyli Küme evleri )

ÖDEMİŞ / İZMİR

Planlandı

17Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 16:00

Kazanlı ( Kazanlı Köyü İç Yolu Tire Ödemiş Yolu )

KONAK / İZMİR

Planlandı

17Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 16:00

Çınartepe ( 2619. Sk. 2620. Sk. 2621. Sk. 2623. Sk. 2649. Sk. Dicle Cd. 2653. Sk. 2652. Sk. )

TORBALI / İZMİR

Planlandı

17Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 11:00

Taşkesik ( 6370. Sk. 6130. Sk. BAYINDIR ASFALTI 6373. Sk. Gar Erez Küme Evleri Demiryolu 6377. Sk. 6376/1. Sk. 6376. Sk. 6375. Cd. 6374. Sk. 6372. Sk. 6371. Sk. )

Yedi Eylül ( 5646. Sk. )

Şehitler

Karşıyaka ( KARŞIYAKA 1. 7319. Sk. 7306. Sk. 1519. Sk. )

Eğerci ( eğerci 1.küme evleri Torbalı Asfaltı Cd. Köy Yolu Eğerci 3. Küme Sk. EĞERCİ 2.KÜME EVLERİ Eğerci 2 Küme Evleri EĞERCİ 1.KÜME EVLERİ Eğerci 2. Küme Evleri 2503. Sk. 12 )

Havuzbaşı ( Bayındır Torbalı Yolu Havuzbaşı Köyü İç Yolu Havuşbaşı Yolu )

Arslanlar

Çaybaşı ( Çaybaşı 1. Küme Sk. )

KONAK / İZMİR

Planlandı

17Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 16:00

Çınartepe ( 2639. Sk. 2634. Sk. 2633. Sk. 2635. Sk. 2636. Sk. 2637. Sk. 2638. Sk. 2632. Sk. 2631. Sk. 2630. Sk. 2629. Sk. 2628. Sk. 2627. Sk. 2624. Sk. 2623. Sk. 2622/1. Sk. 2622. Sk. Dicle Cd. 2648. Sk. 2647/1. Sk. 2645. Sk. 2643. Sk. 2641. Sk. 2640. Sk. )

URLA / İZMİR

Planlandı

17Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:30 - 11:00

Yağcılar ( 9023 9001 9029 9026 YAĞCILAR KÖYÜ 9022. Sk. 9021 9020. Sk. 9019. Sk. 9018. Sk. 9017. Sk. 9016/1. Sk. 9016. Sk. 9014. Sk. 9013. Sk. 9012. Sk. 9007. Sk. 9006. Sk. 9005 9002. Sk. 9001 Sk. 9000. Sk. 9004 ÇEŞMEYANI ALTINKÖY ALTINKÖY 11 9008 )

Zeytinler

İçmeler

Demircili ( 10004 10008 10002 DEMİRCİLİ Demircili Ada Mevkii Küme 10003 )

URLA / İZMİR

Planlandı

17Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

16:30 - 17:00

Demircili ( 10008 10002 10003 Demircili Ada Mevkii Küme DEMİRCİLİ 10004 )

Yağcılar ( 9023 9001 9029 9026 YAĞCILAR KÖYÜ 9022. Sk. 9021 9020. Sk. 9019. Sk. 9018. Sk. 9017. Sk. 9016/1. Sk. 9016. Sk. 9014. Sk. 9013. Sk. 9012. Sk. 9007. Sk. 9006. Sk. 9005 9002. Sk. 9001 Sk. 9000. Sk. 9004 ÇEŞMEYANI ALTINKÖY ALTINKÖY 11 9008 )

Zeytinler

İçmeler

URLA / İZMİR

Planlandı

17Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 17:00

Yağcılar ( ALTINKÖY ALTINKÖY 11 )

GÜZELBAHÇE / İZMİR

Planlandı

17Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Çamlı ( Yaka Sk. İzmir-Seferihisar Yolu )

BORNOVA / İZMİR

Planlandı

17Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 12:00

Atatürk ( 915/1. Sk. 915/2. Sk. Otopark 915 909. Sk. 909/1. Sk. 912. Sk. 907. Sk. Çocuk Parkı İçi Yolu 913. Sk. 914. Sk. )

BORNOVA / İZMİR

Planlandı

17Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 12:00

Atatürk ( 926. Sk. 916/2. Sk. 916/1 916. Sk. 925/3 915 )

BORNOVA / İZMİR

Planlandı

17Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 12:00

Atatürk ( 905/2. Sk. Park İçi Yolu 925/2. Sk. 925/1. Sk. 925. Sk. 924/1. Sk. 924. Sk. 915/3. Sk. 914. Sk. 913. Sk. 906. Sk. Çocuk Parkı İçi Yolu 905/1. Sk. 905. Sk. 915 )

DİKİLİ / İZMİR

Planlandı

17Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 16:00

Denizköy ( Denizköy 13/1 Denizköy 12 Denizköy 11 Denizköy 10 Denizköy 1/1 Denizköy 3. Sk. 15. Sk. Denizköy Cumhuriyet Denizköy Atatürk Denizköy 8 Denizköy 7 Denizköy 6 Denizköy 5 Denizköy 4 Denizköy 37 Denizköy 3 Denizköy 23 Denizköy 20 Denizköy 2 Denizköy 19 Denizköy 18/1 Denizköy 18 DENİZKÖY 16 Denizköy 15 DENİZKÖY 16/1 Denizköy 24 Sk. DEMİZKÖY 13 Denizköy 3 Sk. )

DİKİLİ / İZMİR

Planlandı

17Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 16:00

Denizköy ( Denizköy 18 Denizköy 15 DENİZKÖY 15 15. Sk. Denizköy Danışkent Denizköy 20 )

BERGAMA / İZMİR

Planlandı

17Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:08 - 14:00

Selçuk ( 1. Tavuk Kümesi Sk. 1. Tekkeboğazı Sk. 1. Çk. 1. Çukurbağ Cd. 2. Tavuk Kümesi Sk. 2. Tekkeboğazı Sk. 2. Çukurbağ Cd. Ansarlı Camii Sk. Darphane Mevki Hacı Beyazıt Çk. Hacı Çk. Kozak Cd. Müsella Bayırı Tepesi Küme Evleri Müsella Bayırı Yolu Tavuk Kümesi Tepesi Küme Evleri Telli Dede 2. Sk. Telli Dede Sk. Tellidede Uzunyol Ar. UZUNYOL Uzunyol Üstü Sk. Zeytinli Ar. İmam Hatip Üstü Küme Evleri )

Vatandaşlara Uyarı

Yetkililer, kesinti yapılacak bölgelerde yaşayan vatandaşları önlem almaları konusunda uyardı. Elektrik kesintisi sırasında elektronik cihazların zarar görmemesi için prizlerden çekilmesi öneriliyor.