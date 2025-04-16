Güzelbahçe Belediyesi, baharın gelişiyle birlikte ilçenin dört bir yanında peyzaj düzenlemelerine hız verdi. Cadde, sokak, dere kenarları ve boş alanlar rengârenk çiçeklerle donatıldı.

Sardunyadan begonvile çiçek şöleni

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Güzelbahçe’nin birçok noktasında peyzaj çalışmaları yaparak görsel estetiği ön plana çıkardı. Dere kenarlarındaki demir korkuluklara saksı sardunyalar yerleştirildi. Yol kenarlarına ise begonvil, ortanca, sarı ve kırmızı sedum, pitos, altuni ve gümüşi taflan gibi bitkiler dikildi.

Estetik müdahalelerle kent güzelleşiyor

Özellikle Kaymakamlık altı otoban bölgesi ile Seferihisar yolu üzerinde yer alan boş alanlar, çiçeklendirme ve boyama çalışmalarıyla yeniden düzenlendi. Kötü görüntüye neden olan paslı korkuluklar, daha önce belediye ekipleri ve vatandaşların katılımıyla boyanmıştı. Şimdi ise bu alanlar sardunya çiçekleriyle renklendirildi.

Başkan Günay: "Güzelbahçe’ye bahar çok yakıştı"

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, çalışmalarla ilgili şu açıklamada bulundu:

“Güzelbahçe mavisiyle, yeşiliyle İzmir’in en güzel ilçelerinden biri. Baharın gelişiyle bu güzelliğe daha fazla renk katmak için cadde ve sokakları çiçeklerle süslüyoruz. Amacımız, sadece estetik değil; halkın yaşadığı alanlara dokunarak kenti birlikte güzelleştirmek. Güzelbahçe, İzmir’in gözde ilçesi olmayı sürdürecek.”