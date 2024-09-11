İzmir Emniyet Müdürlüğü, okula yeni başlayan öğrencilere yönelik önemli bir güvenlik hatırlatmasında bulundu. Yeni eğitim döneminin başlamasıyla birlikte, okul çevresindeki ışıklı yaya geçitlerinde dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Işıklı yaya geçitlerini kullanmanın önemi

Emniyet yetkilileri, okul çevresindeki ışıklı yaya geçitlerinin hem öğrenciler hem de trafik için güvenliği artıran önemli bir araç olduğunu belirtti. Özellikle yaya geçitlerinden karşıya geçerken, mevcutsa trafik polisinin uyarı ve işaretlerinin dikkate alınması gerektiği ifade edildi. Trafik polisinin bulunmadığı geçitlerde ise yeşil ışığın yanmasını beklemek, güvenli bir geçiş sağlamak için kritik öneme sahip.

Velilere ve sürücülere çağrı

İzmir Emniyeti, tüm velilere ve sürücülere çocukların güvenliğini sağlamak adına bu konuda daha dikkatli olmalarını önerdi. Özellikle okul saatlerinde, çocukların okula güvenli bir şekilde ulaşmalarını sağlamak için, hem araç sahiplerinin hem de yayaların duyarlı olması gerektiği vurgulandı.

Güvenli geçiş için iş birliği

Yetkililer, güvenli geçişin hepimizin ortak sorumluluğu olduğunu belirterek, tüm vatandaşları ve sürücüleri bu konuda daha dikkatli ve sorumlu davranmaya davet etti.