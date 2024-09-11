BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket ederek %0,26 değer kaybetti ve 9.598,67 puan seviyesine indi. Toplam işlem hacmi 32,1 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yükselirken, holding endeksinde düşüş yaşandı.

Güncel veriler

BIST 100 Endeksi : 9.598,67 puan (%0,26 düşüş)

: 9.598,67 puan (%0,26 düşüş) Toplam İşlem Hacmi : 32,1 milyar TL

: 32,1 milyar TL Bankacılık Endeksi : %1,24 artış

: %1,24 artış Holding Endeksi: %1,16 düşüş

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran %1,48 ile spor olurken, en çok gerileyen %2,12 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalarda karışık seyir

ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesinde, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi kararı üzerindeki belirsizlikler sürüyor. Bu belirsizlikler küresel piyasalarda karışık bir seyir yaratıyor.

Teknik analiz

Analistlere göre, BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.400 puan seviyeleri destek olarak izlenirken, 9.750 ve 9.900 seviyeleri direnç konumunda bulunuyor.