BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket ederek %0,26 değer kaybetti ve 9.598,67 puan seviyesine indi. Toplam işlem hacmi 32,1 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yükselirken, holding endeksinde düşüş yaşandı.
Güncel veriler
- BIST 100 Endeksi: 9.598,67 puan (%0,26 düşüş)
- Toplam İşlem Hacmi: 32,1 milyar TL
- Bankacılık Endeksi: %1,24 artış
- Holding Endeksi: %1,16 düşüş
Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran %1,48 ile spor olurken, en çok gerileyen %2,12 ile madencilik oldu.
Küresel piyasalarda karışık seyir
ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesinde, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi kararı üzerindeki belirsizlikler sürüyor. Bu belirsizlikler küresel piyasalarda karışık bir seyir yaratıyor.
Teknik analiz
Analistlere göre, BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.400 puan seviyeleri destek olarak izlenirken, 9.750 ve 9.900 seviyeleri direnç konumunda bulunuyor.