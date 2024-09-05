30 Ağustos - 9 Eylül 2024 tarihleri arasında İzmir Enternasyonal Fuarı'nda çocuklar için birbirinden eğlenceli ve öğretici atölye etkinlikleri düzenleniyor.

İzmir Enternasyonal Fuarı'nın çocuklar için özel olarak düzenlediği atölye programı, 30 Ağustos - 9 Eylül tarihleri arasında Konak'ta gerçekleştirilecek. Her gün farklı saatlerde düzenlenen etkinlikler, çocukların yaratıcılığını artırmayı ve eğlenceli vakit geçirmelerini hedefliyor.

Etkinlik programı

30 Ağustos 2024

17:00-17:40: SU Puzzle Atölyesi

18:00-18:40: Yüz Boyama (İZSU ve Çocuk Çalışmaları)

19:00-19:40: 3D Kalemle Tasarla

20:00-21:00: Su Farkındalığı Boyama Atölyesi

21:00-22:00: Kağıt Devreler

31 Ağustos 2024

17:00-17:40: Su için Çevir (Çarkıfelek Oyun Atölyesi)

18:00-18:40: Yüz Boyama (İZSU ve Çocuk Çalışmaları)

19:00-19:40: Elektronik Atıklarla Sanat

20:00-21:00: Su Farkındalığı Boyama Atölyesi

21:00-22:00: Hareketli El

1 Eylül 2024

17:00-17:40: Su için Çevir (Çarkıfelek Oyun Atölyesi)

18:00-18:40: Yüz Boyama (İZSU ve Çocuk Çalışmaları)

19:00-19:40: Elektronik Atıklarla Sanat

20:00-21:00: Su Farkındalığı Boyama Atölyesi

21:00-22:00: Havali Araba

2 Eylül 2024

17:00-17:40: SU Puzzle Atölyesi

18:00-18:40: Yüz Boyama (İZSU ve Çocuk Çalışmaları)

19:00-19:40: Elektronik Atıklarla Sanat

20:00-21:00: Su Farkındalığı Boyama Atölyesi

21:00-22:00: Hama Boncukla Robot

3 Eylül 2024

17:00-17:40: Su için Çevir (Çarkıfelek Oyun Atölyesi)

18:00-18:40: Yüz Boyama (İZSU ve Çocuk Çalışmaları)

19:00-19:40: Elektronik Atıklarla Sanat

20:00-21:00: Su Farkındalığı Boyama Atölyesi

21:00-22:00: Hareketli El

4 Eylül 2024

17:00-17:40: SU Puzzle Atölyesi

18:00-18:40: Yüz Boyama (İZSU ve Çocuk Çalışmaları)

19:00-19:40: 3D Kalemle Tasarla

20:00-21:00: Su Farkındalığı Boyama Atölyesi

21:00-22:00: Elektronik Atıklarla Sanat

5 Eylül 2024

17:00-17:40: Su için Çevir (Çarkıfelek Oyun Atölyesi)

18:00-18:40: Yüz Boyama (İZSU ve Çocuk Çalışmaları)

19:00-19:40: Elektronik Atıklarla Sanat

20:00-21:00: Su Farkındalığı Boyama Atölyesi

21:00-22:00: Hama Boncukla Robot

6 Eylül 2024

17:00-17:40: SU Puzzle Atölyesi

18:00-18:40: Yüz Boyama (İZSU ve Çocuk Çalışmaları)

19:00-19:40: Elektronik Atıklarla Sanat

20:00-21:00: Su Farkındalığı Boyama Atölyesi

21:00-22:00: Havali Araba

7 Eylül 2024

17:00-17:40: Su için Çevir (Çarkıfelek Oyun Atölyesi)

18:00-18:40: Yüz Boyama (İZSU ve Çocuk Çalışmaları)

19:00-19:40: Elektronik Atıklarla Sanat

20:00-21:00: Su Farkındalığı Boyama Atölyesi

21:00-22:00: Kağıt Devreler

8 Eylül 2024

17:00-17:40: SU Puzzle Atölyesi

18:00-18:40: Yüz Boyama (İZSU ve Çocuk Çalışmaları)

19:00-19:40: Elektronik Atıklarla Sanat

20:00-21:00: Su Farkındalığı Boyama Atölyesi

21:00-22:00: 3D Kalemle Tasarla

9 Eylül 2024

17:00-17:40: Su için Çevir (Çarkıfelek Oyun Atölyesi)

18:00-18:40: Yüz Boyama (İZSU ve Çocuk Çalışmaları)

19:00-19:40: Elektronik Atıklarla Sanat

20:00-21:00: Su Farkındalığı Boyama Atölyesi

21:00-22:00: Kağıt Devreler

Etkinliklerin içeriği

İzmir Enternasyonal Fuarı'ndaki çocuk atölyeleri, her yaş grubuna hitap eden çeşitli aktiviteler sunuyor. Yüz boyama, su farkındalığı boyama atölyeleri ve elektronik atıklarla sanat gibi etkinlikler, çocukların hem eğlenmesini hem de yaratıcı yönlerini keşfetmesini sağlıyor. Ayrıca, 3D kalemle tasarım ve kağıt devreler gibi teknik atölyeler, çocuklara teknolojiyi eğlenceli bir şekilde öğretmeyi amaçlıyor.