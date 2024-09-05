İzmir Enternasyonal Fuarı'nın (İEF) bu yılki gençlik alanı, eğlence ve macerayı sevenler için dolu dolu bir program sunuyor. 30 Ağustos - 9 Eylül tarihleri arasında Konak’taki Ahşap Sahne Önü’nde gerçekleştirilecek etkinlikler, adrenalin tutkunları ve sosyal etkinlik meraklıları için ideal.

Etkinlikler ve zaman çizelgesi

Gençlik alanı

Zipline: Yüksekten aşağıya doğru kaymanın heyecanını yaşayın. (12 yaş ve üzeri, 90 kg ağırlık sınırı)

Macera Parkuru: Zilli denge, ittirme, air tag, lobut devirme ve tırmanma duvarları gibi aktiviteler ile doğa ve adrenalini keşfedin.

Red Bull etkinlikleri

Gaming Hub: E-spor severler için çeşitli oyunlar ve turnuvalar.

F1 Pistİ & Simülasyon: Yarış heyecanını F1 simülasyonları ile yaşayın.

Event Car & DJ Workshop: Araç tanıtımları ve DJ performansları ile enerjik bir atmosfer.

3X3 Street Ball - İzmir Cup 2024

Tarih: 30 Ağustos - 1 Eylül 2024

Saat: 17.00 - 23.00

Final Elemeleri: 30-31 Ağustos

Finaller: 1 Eylül

Spor kulüpleri

Saat: 18.00 - 22.00

Etkinlik: İzmir spor kulüplerinin tanıtım stantları ve aktiviteleri.

Future dance

Tarih: 30-31 Ağustos, 1-7 Eylül 2024

Saat: 18.00 - 21.00

Detay: Dans şovu, gün boyunca çeşitli seanslarla izleyicileri büyüleyecek.

Maraton İzmir - 12. Uluslararası 9 Eylül yarı maratonu

Tarih: 6 - 8 Eylül 2024

Saat: 16.00 - 22.00

Kit Dağıtımı: 6-7 Eylül

Koşu: 8 Eylül

İnteraktif oyunlar

Dev Jenga: Ahşap bloklarla kule oluşturma oyunu.

XOX (Tic-Tac-Toe): Klasik X ve O oyunu.

Putterball: Kısa mesafede golf topunu hedefe ulaştırma oyunu.

El-Ayak Koordinasyon Oyunu: Koordinasyon becerilerini geliştiren oyunlar.

Dart ve Basketbol Atış: Hedefe yönelik çeşitli oyunlar.

Ödüllü Atış Oyunu: Doğru atışlarla ödüller kazanma fırsatı.

İzmir’in en keyifli ve dinamik etkinliklerinden biri olacak bu program, gençlerin enerjilerini atacakları ve unutulmaz anlar yaşayacakları bir fırsat sunuyor. Gençlik alanında sizi bekleyen sürprizlere hazır olun!