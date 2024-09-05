İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), bu yıl sanatseverlere eşsiz bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. 30 Ağustos - 9 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek sergiler, iki önemli sanatçının eserlerini İzmirli sanatseverlerle buluşturacak.

Solo Botter: Nuri Iyem

Tarih: 30 Ağustos - 9 Eylül 2024

Yer: Pakistan Pavyonu / Kültürpark

Saat: 16.00 - 23.00

Nuri Iyem’in “Solo Botter” isimli sergisi, sanatseverleri renk ve formun büyülü dünyasında bir yolculuğa çıkaracak. Pakistan Pavyonu’nda yer alacak sergide, Iyem’in modern sanat anlayışıyla oluşturduğu eserler, izleyicileri derin düşüncelere ve estetik bir deneyime sürükleyecek.

Estetik Çöp: Denizhan Özer

Tarih: 30 Ağustos - 9 Eylül 2024

Yer: İzmir Resim ve Heykel Müzesi Kültürpark Sanat Galerisi / Kültürpark

Saat: 16.00 - 22.00

Denizhan Özer’in “Estetik Çöp” sergisi, Kültürpark Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluşacak. Özer, modern yaşamın getirdiği çevresel sorunları sanatsal bir bakış açısıyla ele alıyor. Sergide, günlük hayatın sıradan ve atıl kalan unsurları, estetik bir dille yorumlanarak sanatın sınırlarını zorlayan bir deneyim sunacak.

Sergilere nasıl katılabilirsiniz?

Her iki sergi de ücretsiz olarak ziyaret edilebilir. Sergi saatleri arasında Kültürpark’a uğrayarak bu eşsiz sanat etkinliklerini kaçırmamanızı öneririz.

İzmir Enternasyonal Fuarı, bu yıl sanat dünyasında önemli bir yere sahip iki sergiyle sanatseverleri ağırlayacak. Nuri Iyem ve Denizhan Özer’in eserleri, sanatın çeşitli yönlerini keşfetmek isteyenler için unutulmaz bir fırsat sunuyor.