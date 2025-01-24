İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Birimleri'nden yapılan açıklamaya göre, Akçay Caddesi’nde Polis Kapama Noktası karşısında bir araçta yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ve trafik ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale edilerek çevrede güvenlik önlemleri alındı.

Ekipler çalışmalarını sürdürüyor

Yangın nedeniyle bölgede trafik akışı yavaşladı. Yoğunluk, geriye doğru uzanarak kısmi bir trafik sıkışıklığına yol açtı. Sürücülere, bu güzergahı kullanmadan önce alternatif yolları değerlendirmeleri öneriliyor. Ekipler, yangını tamamen söndürmek ve aracı yol dışına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Olayın herhangi bir yaralanmaya yol açıp açmadığına dair bilgi verilmedi.