İzmir'in Gaziemir ilçesine bağlı Sarnıç'ın Atatürk Caddesi'nde piknik alanı istikametine doğru ilerleyen araçların karıştığı bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın ardından bölgedeki güvenlik önlemleri hızla alındı ve araçların yoldan çekilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Trafik yoğunlaştı

Kaza nedeniyle Sarnıç Atatürk Caddesi'nde trafik akışı kesintiye uğradı ve yolun geriye doğru bölümünde yoğunluk yaşanıyor. Trafik akışının son bulduğu noktalar arasında Akçay Caddesi ve Sarnıç kavşağı yer almakta. Bu nedenle, güzergahı kullanacak sürücüler için alternatif yollar tercih edilmesi öneriliyor.

Yol kullanıcılarına önemli duyuru

Sarnıç Atatürk Caddesi üzerinde seyahat eden araç sahiplerinin, kaza nedeniyle oluşan trafik sıkışıklığını göz önünde bulundurarak seyahatlerini planlamaları önem arz ediyor. Güvenlik ekipleri ve trafik polisleri, bölgedeki çalışmaları hızlandırarak trafiğin normale dönmesi için gerekli önlemleri alıyor.