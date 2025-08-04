İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), 6 Ağustos’tan itibaren İzmir genelinde her gece saat 23.00 ile 05.00 arasında kısmi su kesintileri uygulanacağını duyurdu. Kuraklık nedeniyle barajlardaki su seviyesi kritik seviyelere gerilerken, kent genelinde su tasarrufu önlemleri devreye alındı.



İzmir’de gece su kesintisi uygulaması başlıyor

İZSU tarafından yapılan açıklamaya göre, 6 Ağustos’tan itibaren İzmir genelinde her gece saat 23.00 ile 05.00 arasında kısmi su kesintileri uygulanacak. Uygulamanın, su tüketiminin yoğun olduğu bölgelerde vatandaşların günlük yaşamını en az etkileyecek şekilde planlandığı belirtildi.

Kesintilerin hangi mahalle ve bölgeleri kapsayacağı ise önümüzdeki günlerde duyurulacak.

Barajlarda su seviyesi kritik düzeyde

Kentte su sağlayan barajlardaki seviyelerin alarm verdiği ifade edildi. Tahtalı Barajı’nda su miktarının kritik düzeye indiği, Gördes Barajı’ndan ise su alımının tamamen durduğu açıklandı. Ayrıca, yeraltı su kaynaklarının verimliliği de kuraklık nedeniyle ciddi oranda azalmış durumda.

Kontrollü su tüketimi hedefleniyor

İZSU, İzmir’de günlük ortalama 700 bin metreküp su tüketildiğine dikkat çekti. Yetkililer, mevcut rezervin yağışlı döneme kadar yeterli olabilmesi için kontrollü tüketim gerektiğini vurguladı. Bu nedenle gece kesintileriyle su kullanımında tasarruf sağlanması hedefleniyor.