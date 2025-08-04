Seferihisar Kültür Merkezi, TeosFest kapsamında dikkat çeken bir sergiye ev sahipliği yapıyor. “Ekoloji” temasıyla açılan uluslararası karikatür sergisi, sanatseverlerin yoğun ilgisini çekiyor.

Sergiye 47 farklı ülkeden toplam 312 çizer 652 eserle katıldı. Bu eserler arasından seçilen 60 karikatür, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Sergi, çevre sorunlarına dikkat çekmesiyle öne çıkıyor.

Karikatürler çevresel sorunları gözler önüne seriyor

Serginin küratörlüğünü İzmirli çizer Mustafa Yıldız üstlendi. Yıldız, böylesine kapsamlı bir festivale yakışır bir sergi hazırlamak için çalışmalara erken başladığını ifade etti. Yoğun katılımdan memnuniyet duyduğunu belirten Yıldız, dünya çapında önemli çizerlerin eserleriyle bu organizasyona katkı sunduğunu söyledi.

Yıldız, sergiye katılan ülkeler arasında Almanya, Amerika, Arjantin, Avustralya, Avusturya, Belçika, Brezilya, Fransa, Hindistan, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Rusya, Türkiye ve Yunanistan gibi pek çok ülkenin bulunduğunu ifade etti.

Özellikle orman yangınları, küresel ısınma ve çevre felaketleri gibi güncel ekolojik sorunlar, sergide yer alan eserlerde sıkça işlenen temalar arasında yer alıyor.

TeosFest sanatla dolu günler yaşatıyor

TeosFest etkinlikleri 10 Ağustos’a kadar devam edecek. Festival boyunca Seferihisar’ın farklı noktalarında konserler, sergiler, tiyatro gösterileri, söyleşiler ve atölye çalışmaları düzenlenecek.

Sanatın farklı dallarını bir araya getiren TeosFest, hem yerel hem de uluslararası sanatçılarla bölgeye kültürel bir zenginlik kazandırmaya devam ediyor.