Seferihisar, İzmir’in merkezine 45 km uzaklıkta, ekonomik olarak mandalina bahçeleri ve balıkçılık üzerine kurulu bir “Sakin Şehir”dir. 2009 yılında Cittaslow Uluslararası Birliği’ne dahil olan Seferihisar, hem tarihi hem de kültürel zenginlikleriyle öne çıkıyor.

Teos Antik Kenti: Tarihin izleri

Teos’un Tarihi ve önemi

Teos Antik Kenti, MÖ 1080’lere kadar uzanan tarihiyle Kuzey İon’un başkenti olarak bilinmektedir. Kentin en önemli yapılarından biri, Dionysos Tapınağı’dır. Helenistik ve Roma dönemine ait kalıntılar arasında Agora, Tiyatro, Odeion ve antik liman yer alır.

Ziyaretçilerin gözünden

Teos, tarih meraklıları ve arkeoloji severler için mükemmel bir destinasyondur. Antik kalıntılar, şehrin geçmişine dair önemli ipuçları sunar ve ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim yaşatır.

Sığacık Kalesi: Tarihin ve kültürün kucaklaştığı yer

Selçuklu’dan Osmanlı’ya geçiş

Sığacık Kalesi, Selçuklu döneminde inşa edilmiştir. Osmanlı döneminde Piri Reis’in önerisiyle yeniden inşa edilen kale, bugün tiyatro, konser performanslarına ev sahipliği yapmaktadır. Ayrıca, pazar günleri köy pazarına ev sahipliği yapar.

Kaleiçi’nin canlılığı

Sığacık Kalesi’nin içinde tarihi evler, cami, hamam ve restoranlar bulunur. Pazar günleri, yerel çiftçilerin ürünlerini sattığı köy pazarı, Seferihisar’ın yerel ekonomisini destekler.

Can Yücel Tohum Merkezi: Geleceğe miras

Tohumların korunması

2011 yılında kurulan Can Yücel Tohum Merkezi, yerel tohumları koruma ve gelecek nesillere aktarma amacı güder. 2021’de İzmir Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda ikinci merkez açılmıştır.

Toprak ve tohum

Merkez, yerel tarım kültürünü yaşatmayı ve bu bilgiyi geleceğe taşımayı hedefler. Etkinlikler, yerel tohumların korunmasını teşvik eder ve bu konuda farkındalık yaratır.

Kent Belleği Müzesi ve Anı Evi: Tarihin yüzleri

Restorasyon ve sergiler

Seferihisar Belediyesi tarafından restore edilen tarihi bina, 2013 yılında Kent Belleği Müzesi ve Anı Evi olarak hizmete açılmıştır. Müzede Seferihisar’ın geçmişine dair eşyalar ve fotoğraflar sergilenir.

Kültürel koruma

Bu müze, Seferihisar’ın kültürel mirasını koruma ve tanıtma konusunda önemli bir rol oynar. Yerel tarih ve kültürü yansıtan sergiler, ziyaretçilere şehrin geçmişi hakkında bilgi verir.

Teos Marina: Denizle bütünleşen lüks

Yatçılar için cazibe merkezi

Teos Marina, 2010 yılında hizmete açılmıştır ve denizde 480, karada 80 tekne kapasitesine sahiptir. İzmir merkeze 40 km ve Adnan Menderes Havalimanı’na 50 km uzaklıktadır.

Tesisler ve aktivite

Marina içinde restoranlar ve çarşı bulunur. Teos Marina, Çeşme, Kuşadası ve Efes gibi turistik yerlere yakınlığıyla dikkat çeker.

Seferihisar Doğa Okulu: Sürdürülebilir yaşamın adresi

Eğitim ve doğa

2014 yılında faaliyete geçen Seferihisar Doğa Okulu, doğa uyumlu üretim yöntemlerini öğretir. Eski okul binası restore edilerek Doğa Derneği’ne tahsis edilmiştir.

Doğayla uyumlu eğitim

Okul, kalfa, çırak, usta ilişkisi ile doğa severlerle tematik çalışmalar yapar. Sürdürülebilir yaşam tarzını teşvik eder.

Su sporları ve plajlar: Denizle iç içe

Sığacık Koylarında su sporları

Seferihisar, su sporları tutkunları için ideal bir destinasyondur. Tüplü dalış ve rüzgar sörfü gibi aktiviteler sunar.

Plajlar

Akkum, Akarca, Ekmeksiz ve Girlen Plajları, Seferihisar’ın popüler plajları arasında yer alır. Her biri farklı özellikleriyle tatilcilere çeşitli seçenekler sunar.

Zeytin Rotası: İzmir’in tarihi zeytin yolu

Güzergâh ve anıt zeytin ağaçları

Seferihisar da Zeytin Rotası üzerinde yer alır. Rota, İzmir’in zeytin kültürünü ve Yarımada’nın doğal güzelliklerini keşfetme fırsatı sunar.

Tarih ve kültür

Rota üzerindeki anıt zeytin ağaçları ve zeytinyağı işlikleri, İzmir’in zeytin kültürünü yaşatır.

Gastronomi: Seferihisar’ın yavaş yemekleri

Yöresel lezzetler

Seferihisar’ın mutfağı, “Slow Food” hareketiyle tanınır. Ekmek Dolması, Oğlak Dolması ve Armola Peyniri gibi yöresel lezzetler, bölgenin gastronomik zenginliğini yansıtır.

Unutulmaya yüz tutan tatlar

Seferihisar, Topan Karakılçık Buğdayı gibi unutulmaya yüz tutmuş tatları yeniden sofralara taşır. Mandalina Tatlısı ve Sakızlı Tarhana gibi geleneksel tatlar, bölgenin mutfak kültürünü korur.

Somut olmayan kültürel miras: Hıdırellez

Kutlamalar ve gelenekler

Hıdırellez, Mayıs ayında Beyler Köyü’nde coşkuyla kutlanır. UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Temsili Listesi’nde yer alan bu gelenek, yöresel yemeklerle ve festivallerle kutlanır.

Cittaslow ve kültürel koruma

Cittaslow hareketi, Seferihisar’ın kültürel mirasını korur ve tanıtır. Yerel lezzetler ve gelenekler, kültürel mirasın yaşatılmasına katkıda bulunur.

Seferihisar, tarihî ve kültürel zenginlikleriyle Türkiye’nin sakin şehirlerinden biridir. Hem doğal güzellikleri hem de yerel lezzetleriyle, keşfetmeye değer bir destinasyondur.