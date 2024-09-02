Hamdi Dalan Sabun Fabrikası, İzmir'in Konak ilçesinde, Ahmetağa Mahallesi'nde, 864. Sokak üzerinde yer alıyor. 1941 yılında Hamdi Dalan tarafından kurulan bu fabrika, geleneksel sabun üretiminin önemli bir temsilcisi olarak tarihteki yerini almıştır.

Fabrika binası, toplamda 366 metrekarelik bir parsel üzerine inşa edilmiştir ve taş ile tuğladan yapılmış üç katlı bir yapıdır. Üçüncü katta demir parmaklıklarla korunmuş iki pencere bulunuyor. Ayrıca, kepenkleri kaldırılmış ve pencereler günümüze kadar ulaşmıştır. İkinci kattaki pencereler de benzer şekilde demir parmaklıklı olup, alınlıklarında dekoratif tuğla detayları kullanılmıştır. Şirvan katın pencereleri ise demir kepenklerle kapalıdır.

Birinci katta ise üç büyük giriş kapısı vardır. Bu kapılar, sağlam demir aksamla donatılmıştır. Ayrıca bu katta bir pencere, duvar örülerek kapatılmıştır. 863. Sokak cephesindeki üst katta yedi pencerenin demir parmaklıkları kaldırılmış, alt katta ise dört tane demir kepenkli pencere bulunuyor.

Koruma ve restorasyon

Fabrikanın tarihi değeri, 20 Haziran 1981 tarihinde GEEAYK tarafından alınan 2954 sayılı karar ve 17 Temmuz 1987 tarihinde TKTVYK tarafından alınan 3509 sayılı karar ile tescillenmiştir. Günümüzde yapı, Konak Belediyesi'ne 29 yıllığına devredilmiştir. Kemeraltı Koruma Amaçlı İmar Planı'nda sosyokültürel alan olarak belirlenmiştir.

Konak Belediyesi, fabrikanın restorasyonunu gerçekleştirerek burayı "Hamdi Dalan Sabun Müzesi" olarak kullanma kararı almıştır. Bu dönüşüm, hem fabrikanın tarihini yaşatmayı hem de sabun üretiminin geleneksel yöntemlerini sergilemeyi amaçlamaktadır.

Gezilecek yerler ve ipuçları

Hamdi Dalan Sabun Müzesi, tarihi dokusunu koruyan mimarisi ve sabun üretiminde kullanılan geleneksel yöntemlerle ziyaretçilerine keyifli bir deneyim sunuyor. Ziyaretinizde, fabrikanın farklı katlarını gezerek sabun yapım sürecinin nasıl gerçekleştirildiğini görebilirsiniz. Ayrıca, fabrikanın tarihi hakkında bilgi alabilir ve sabun yapımına dair eski araç-gereçleri inceleyebilirsiniz.

Eğer tarihi binalara ve geleneksel üretim süreçlerine ilgi duyuyorsanız, Hamdi Dalan Sabun Fabrikası tam size göre bir yer. Tarihin izlerini sürerken aynı zamanda sabun üretiminin eski usullerine de tanıklık edebilirsiniz.

Ziyaret saatleri ve bilgiler:

Adres: Ahmetağa Mahallesi, 864. Sokak, No: 8 ve No: 6, Konak, İzmir.

Bu tarihi yapıyı gezmek, hem şehri daha yakından tanımanıza hem de geçmişin izlerini keşfetmenize olanak tanıyacak. Unutulmaz bir deneyim için Hamdi Dalan Sabun Fabrikası'nı rotanıza eklemeyi unutmayın!

Hamdi Dalan Sabun Fabrikası'na ulaşım rehberi

Hamdi Dalan Sabun Fabrikası, İzmir’in tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetmek isteyenler için önemli bir durak. Bu eşsiz yapıyı ziyaret etmek oldukça kolay ve konumu şehrin merkezi bölgelerine yakın.

Adres: Hamdi Dalan Sabun Fabrikası Ahmetağa Mahallesi, 864. Sokak, No: 8 ve No: 6, Konak, İzmir.

Nasıl ulaşılır?

Özel araçla ulaşım:

Hamdi Dalan Sabun Fabrikası, İzmir şehir merkezine oldukça yakın bir konumda yer alıyor. Özel aracınızla geliyorsanız, Konak ilçesine doğru ilerleyin ve Ahmetağa Mahallesi’ne yönelin. 864. Sokak üzerinde fabrika binasını kolaylıkla bulabilirsiniz. Çevredeki otopark alanlarından faydalanarak aracınızı güvenli bir şekilde park edebilirsiniz.

Toplu taşıma ile ulaşım:

İzmir’in geniş toplu taşıma ağı sayesinde Hamdi Dalan Sabun Fabrikası’na ulaşmak oldukça kolaydır:

Otobüs: Konak bölgesine giden otobüs hatlarından birini kullanarak Ahmetağa Mahallesi’ne ulaşabilirsiniz. İlgili duraklardan inerek kısa bir yürüyüşle fabrikaya varabilirsiniz.

Tramvay: İzmir’in tramvay hattını kullanarak Konak durağında inebilirsiniz. Buradan, birkaç dakikalık yürüyüşle 864. Sokak’a ulaşabilirsiniz.

Metro: İzmir Metro hattını kullanarak Konak istasyonuna varabilirsiniz. Metrodan çıktıktan sonra, otobüs veya tramvay hatlarıyla Ahmetağa Mahallesi’ne geçiş yapabilirsiniz.

Yürüyüş ve bisikletle ulaşım

Şehir merkezine yakınlığı sayesinde, yürüyüş veya bisikletle de Hamdi Dalan Sabun Fabrikası’na ulaşmak mümkündür. Konak’ın tarihi bölgelerinde yapacağınız keyifli bir yürüyüşle veya bisikletle gezintiniz, size hem tarihi hem de kültürel bir deneyim sunar.

Ziyaret saatleri ve bilgiler

Hamdi Dalan Sabun Fabrikası’nın ziyaret saatleri hakkında detaylı bilgi almak için yerel kaynakları veya Konak Belediyesi'nin resmi web sitesini kontrol edebilirsiniz. Ziyaret öncesi telefonla bilgi almak da iyi bir fikir olabilir.