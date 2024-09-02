Avrupa'nın Schengen bölgesine giriş için alınan kısa süreli vizeler, uzun süreli vizelere geçişte önemli bir fırsat sunuyor. "Cascade" olarak adlandırılan bu kurallar, son yıllarda alınan kısa süreli vizelerle uzun dönem Schengen vizesi almanın yollarını açıyor. İşte bu kurallara göre nasıl daha uzun süreli vize alabileceğinize dair bilgiler:

Cascade kuralları ve şartlar

Son 2 Yılda 3 Kısa Süreli Vize: Eğer son iki yıl içinde üç defa kısa süreli Schengen vizesi aldıysanız, bir sonraki başvurunuzda 1 yıl geçerli uzun süreli vize alma şansınız doğar.

Eğer son iki yıl içinde üç defa kısa süreli Schengen vizesi aldıysanız, bir sonraki başvurunuzda 1 yıl geçerli uzun süreli vize alma şansınız doğar. Son 2 Yılda 1 Defa 1 Yıllık Multi Vize: Son iki yıl içinde bir kez 1 yıllık çok girişli Schengen vizesi aldıysanız, sonraki başvurunuzda 2 yıllık vize alabilirsiniz.

Son iki yıl içinde bir kez 1 yıllık çok girişli Schengen vizesi aldıysanız, sonraki başvurunuzda 2 yıllık vize alabilirsiniz. Son 3 Yılda 1 Defa 2 Yıllık Multi Vize: Eğer son üç yıl içinde bir kez 2 yıllık çok girişli Schengen vizesi aldıysanız, bir sonraki başvurunuzda 5 yıllık vize alma hakkınız olabilir.

Bu kurallar, vize kurallarını ihlal etmediğiniz sürece geçerlidir. Vize başvurusu sırasında ya da sonrasında kısıtlamalar yaşadıysanız, vize reddedilirse itiraz ederek yeniden değerlendirme talep edebilirsiniz.

Uzun süreli vize için itiraz

Eğer başvurunuzda beklenenden kısa süreli bir vize aldıysanız, kararın gözden geçirilmesini talep edebilir ve uzun süreli vize alma hakkınızı yeniden değerlendirme şansı elde edebilirsiniz. Bu süreçte, vize başvurunuzun önceki başarıları ve kurallara uyumunuz önemli rol oynar.

Bu kurallar doğrultusunda hareket ederek, Schengen bölgesinde daha uzun süre kalma imkanı bulabilir ve seyahatlerinizi daha rahat planlayabilirsiniz.