İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, görev süresi sona eren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İzmir Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu’nu makamında ağırladı. Tugay, KKTC ile dostluk bağlarının güçlenerek süreceğini belirterek, “Elimizden ne geliyorsa bugün de, yarın da yapmaya hazırız” dedi.



Başkonsolosa veda ziyareti

Görev süresi dolan KKTC İzmir Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’a veda ziyaretinde bulundu. Ziyarette Muavin Konsolos Alpbuğra Bahadır Gültekin, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve ESHOT Genel Müdürü Övünç Özgen ile belediye bürokratları da yer aldı.

Tugay: Sizi ailemizden gördük

Başkan Tugay, İnanıroğlu’nun görev süresi boyunca yürüttüğü çalışmalardan memnuniyet duyduğunu dile getirerek, “Sizi kendi ailemizden gördük, görmeye de devam edeceğiz. Elimizden ne geliyorsa, bugün de, yarın da yapmaya hazırız. Sizi iyi ki tanıdık” ifadelerini kullandı.

Tugay ayrıca, Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı’nın İzmir’de yaşanan orman yangınları için gönderdiği geçmiş olsun mesajına teşekkür etti. Görüşmede Tugay, babası Kıbrıs Gazisi Cemal Tugay’ın harekât anılarını da paylaştı.

51. yıl kutlamalarına katılmak istiyor

20 Temmuz 1974'te gerçekleşen Kıbrıs Barış Harekâtı'nın yıldönümüne de değinen Tugay, İzmir’de düzenlenecek olan 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 51. yıl kutlamalarına katılmak istediğini söyledi.

İnanıroğlu’ndan teşekkür mesajı

KKTC İzmir Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu ise İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne verdiği desteklerden ötürü teşekkür ederek, “Her konuda bize yardımcı oldunuz. Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları için verdiğiniz destekler bizim için çok değerli” dedi. İnanıroğlu ayrıca, kentte yaşanan orman yangınlarından duydukları üzüntüyü dile getirdi.