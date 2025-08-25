İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı, sahipsiz sokak kedilerinin sağlıklı bir yaşam sürmesi ve kontrolsüz üremenin önlenmesi için kısırlaştırma çalışmalarını sürdürüyor. Belediyeye bağlı üç bakımevinin yanı sıra iki mobil kısırlaştırma aracı da özellikle kırsal bölgelerde sokak sokak dolaşarak yerinde hizmet veriyor. 2022’de faaliyete başlayan mobil araçlarla bugüne kadar 7 bin sokak kedisi, son bir yıl içinde ise yaklaşık 4 bin kedi kısırlaştırıldı.

“Kısırlaştırma geleceği koruyor”

Mobil Kısırlaştırma Birimi Sorumlu Veteriner Hekimi Pınar Arca, bir dişi kedinin yılda ortalama 2–3 kez doğum yapabildiğini hatırlatarak, “Her doğumda 4–6 yavru dünyaya geliyor. 5 yıl içinde tek bir dişi kedi ve soyundan gelenler 5 binden fazla yavruya ulaşabiliyor. Bu nedenle kısırlaştırma çalışmalarıyla sadece bugünü değil, geleceği de koruyoruz. Amacımız sokak kedilerinin sağlıklı ve güvenli bir hayat yaşamasını sağlamak” dedi.

Çalışmalar yurttaşlardan destek gördü

Mobil ekipler son olarak Menderes’in Çukuraltı Mahallesi’nde yurttaşlarla bir araya geldi. Menderes Belediyesi Başkan Yardımcısı Ayşe Güldemir, çalışmalardan dolayı İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Çukuraltı Muhtarı Mehmet Çolak da bölgedeki kısırlaştırma çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğünü söyledi.

Hayvanseverlerden teşekkür

Hayvansever Hale Yiğittürk, yaklaşık bin 500 kedinin kısırlaştırılmasına katkı sunduklarını belirterek, “İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz. Bu çalışmalar diğer belediyelere de örnek olmalı” dedi. Evrim Hepgün ise kısırlaştırmanın kedilerin daha sağlıklı bir yaşam sürmesi için önemli olduğunu vurgulayarak, “Kontrolsüz üreme kedilerin kötü koşullarda yaşamasına neden oluyor. Bu nedenle çalışmalar çok değerli” ifadelerini kullandı.