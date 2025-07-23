İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, sıcaklıkların 40 dereceyi geçtiği ve rüzgarın etkili olduğu günlerde, yangın riskine karşı yurttaşlara önemli uyarılarda bulundu. Özellikle önümüzdeki beş gün için “kritik dönem” tanımı yapan yetkililer, sigara izmaritleri, anız yakma ve piknik ateşlerinin büyük tehdit oluşturduğuna dikkat çekti.



50 günde 4 bini aşkın yangın

1 Haziran – 21 Temmuz tarihleri arasında 4 bin 208 yangına müdahale ettiklerini açıklayan İzmir İtfaiyesi, bu süreçte 26 bin hektar alanın zarar gördüğünü belirtti. Yangınların büyük çoğunluğunun insan kaynaklı olduğu vurgulandı.

“Önlemleri en üst seviyeye çıkardık”

İtfaiye Dairesi Başkanı Yaşar Korkmaz, “Haziran ayında İzmir tarihinin en büyük orman yangınlarını yaşadık. Özellikle poyraz ve karayel gibi rüzgarlar yangınların yayılmasını hızlandırıyor. Önümüzdeki beş gün boyunca benzer meteorolojik koşullar var. Bu nedenle tüm yurttaşların dikkatli olması hayati önem taşıyor” dedi.

“Sigara izmariti ormanın düşmanı”

Korkmaz, sigara izmaritlerinin doğaya atılmasının büyük risk taşıdığını belirtti. “Defalarca bir şey olmadı diye düşünmeyin. O izmaritler ormanların düşmanıdır. Özellikle rüzgarlı havalarda piknik yapılmamalı, açık ateş yakılmamalı” uyarısında bulundu.

“En kısa yangın 15 saat sürdü”

Korkmaz, son dönemde Çeşme ve Seferihisar’da meydana gelen yangınların 76 saat sürdüğünü, en kısa yangının bile 15 saatte kontrol altına alındığını belirterek, “Yangınla mücadeleden çok, yangını çıkarmamak önemlidir. Bu hepimizin sorumluluğu” ifadelerini kullandı.

“İtfaiyecilerimiz canla başla görevdeydi”

Yangınlarla mücadelede görev alan itfaiye personeline teşekkür eden Korkmaz, “Göreve çağırmadan sahaya koşan personelimiz vardı. 2 orman şehidimiz oldu. Onların yeri asla dolmaz. Bu, hepimizin ortak acısı” dedi.

“Hafta sonları risk artıyor”

Yangınların yüzde 90’ının insan kaynaklı olduğunu söyleyen Korkmaz, özellikle hafta sonları artan piknik ve seyahat hareketliliği nedeniyle riskin yükseldiğine dikkat çekti:

“Piknik ateşi, sigara izmariti, cam şişe gibi detaylar büyük felaketlere yol açabiliyor. Herkesin birbirini uyarması gerekiyor.”