İzmir’de düzenlenen İZKİTAPFEST, "Çocuk ve Sanat" temasıyla başladı. 250 yayınevi ve 600 etkinlik, 27 Nisan’a kadar kitapseverlerle buluşacak.

İzmir İZKİTAPFEST, bu yıl “Çocuk ve Sanat” temasıyla Kültürpark’ta kitapseverlerle buluştu. İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZFAŞ ve TACT Fuarcılık iş birliğiyle düzenlenen etkinlik, 250 yayınevi, 50 sahaf ve 600’e yakın etkinlikle Türkiye’nin en büyük açık hava kitap fuarı olma özelliğini taşıyor. Fuar, 27 Nisan’a kadar her gün 10.00 – 20.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

İZKİTAPFEST Kültürpark’ta başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen İZKİTAPFEST’in açılış töreni, Kültürpark Lozan Kapısı’nda yapıldı. Törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, SNS Fuarcılık Kurucu Ortağı Saruhan Simsaroğlu, karikatürist ve belgesel yönetmeni Behiç Ak ile Alman felsefeci-yazar Wilhelm Schmid onur konuğu olarak katıldı.

Başkan Tugay: "Kitapları hatırlamak için buradayız"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay törende yaptığı konuşmada, "Amacımız sadece kitap satmak değil, kitapları hatırlamak, yazarların hikâyelerini paylaşmak. Açık alanda düzenlenen Türkiye’nin en büyük kitap fuarını İzmir’de gerçekleştirmekten gurur duyuyoruz," ifadelerini kullandı.

Yazarlar, sahaflar ve yayınevleri bir arada

SNS Fuarcılık Kurucu Ortağı Saruhan Simsaroğlu, bu yılki fuarın sadece katılımcı sayısı değil, etkinlik kalitesi açısından da büyüdüğünü belirtti. Simsaroğlu, yazar, çizer, gazeteci ve akademisyen katılımında rekor kırıldığını vurguladı.

Onur konuklarından anlamlı mesajlar

Karikatürist Behiç Ak, fuara katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Alman yazar Wilhelm Schmid ise Türkiye’deki okurlarının ilgisini yakından görmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Fuar 27 Nisan’a kadar ziyarete açık

Açılış töreninin ardından Cemil Tugay, konuklara teşekkür plaketi takdim etti ve açılış kurdelesi kesildi. İZKİTAPFEST, 27 Nisan’a kadar her gün Kültürpark’ta kitapseverlere kapılarını açık tutacak.