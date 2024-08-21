Kaziroğlu (Kadızade) Camisi, Medresesi ve Çeşmesi: İzmir’in tarihi ve kültürel zenginlikleri

İzmir’in Ertuğrul Mahallesi'nde bulunan Kaziroğlu Camisi, Medresesi ve Çeşmesi, bölgenin tarihi ve kültürel mirasını yansıtan önemli yapılar arasında yer alıyor. Külliye, zaviye, medrese, çeşme ve bahçedeki hazireden oluşan bir kompleks olarak, ziyaretçilere geçmişin izlerini sürme fırsatı sunuyor.

Tarihçe ve önemi

Kaziroğlu Camisi, 14. yüzyılda Emir Muhittin Bey tarafından bir zaviye olarak inşa edilmiştir. Cumhuriyet dönemine kadar Mevlevihane olarak hizmet vermiş olan bu yapı, Tire ve Yeşil İmaret Mevlevihanesi'nden sonra kentin üçüncü büyük mevlevihanesi olarak bilinir. Banisi Muhiddin Bey, Mevlevi müziğine dair önemli bir kitabı Sultan Murat’a sunmuştur.

Yapının tarihi, 1530 yılı defter-i Hakani kayıtlarına göre zengin bir vakıf varlığına sahip olduğunu gösterir. O dönemde Aydınoğlu İs Bey ve Halil Yahşi Bey’den sonra en çok geliri olan vakıflardan biri olarak bilinir.

Mimari özellikler

Kaziroğlu Camisi, özgün yapısını korumakla birlikte çeşitli restorasyonlar geçirmiştir. 1860 yılında onarım görmüş ve son olarak 2015 yılında restore edilmiştir. Ancak, restorasyonlar sonucunda özgün süslemelerinden bazılarını kaybetmiştir.

Camii'nin mimari detayları:

Harem Bölgesi: Caminin ana ibadet alanı, 6.90 x 6.90 metre ölçülerindedir ve kubbeye geçiş pandantiflerle sağlanmıştır.

Kubbe: Sekizgen bir kasnağa oturan kubbe, kiremit ile örtülüdür.

Minare: Zencirek formunda olan minare caminin doğusundadır ve tek şerefelidir.

Son Cemaat Yeri: Dört bölmeli bir son cemaat yeri sonradan eklenmiştir.

Kasnak Eteği: Dişli silmelerle dekore edilmiştir.

Medrese ve çilehane

Caminin doğusunda yer alan medrese, beş hücreden oluşur ve bahçeden bir metre yüksektedir. Medresenin alt katında, dar bir koridorla girilen bir çilehane bulunmaktadır. İki katlı olan medrese, 1916 tarihindeki büyük yangında ciddi hasar görmüştür.

Hazire

Caminin haziresi, özellikle müderrislerin zenginliği ile dikkat çeker. Kaziroğlu Medresesi, kentin en önemli medreselerinden biri olarak bilinir ve burada Kazirzade Hafız Ali, Kaşlı Hasan Efendi, Hacı Musa, Hafız Hasan, Hafız Ahmet, Şerbetçizade Hacı Hafız ve Hayri Dede gibi önemli müderrisler ders vermiştir.

Ziyaretçi bilgileri

Kaziroğlu Camisi, Medresesi ve Çeşmesi, tarih meraklıları ve mimarlık severler için etkileyici bir ziyaret noktasıdır. Bölgenin tarihini yakından tanımak ve Osmanlı dönemine ait mimari unsurları gözlemlemek isteyen ziyaretçiler için bu yapı, unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Adres: Kaziroğlu (Kadızade) Camisi, Medresesi ve ÇeşmesiErtuğrul Mahallesi, Kaziroğlu Sokak, Konak, İzmir, Türkiye.

Ulaşım

Özel araç ile:

İzmir şehir merkezinden Konak yönüne doğru ilerleyin. Konak Meydanı’ndan Yeşildere Caddesi'ne dönün. Yeşildere Caddesi'nden Ertuğrul Mahallesi'ne doğru devam edin. Kaziroğlu Sokak’a sağa dönün. Camiyi bu sokakta bulabilirsiniz.

Toplu taşıma ile:

İzmir'in çeşitli bölgelerinden şehir otobüsleri ile Konak’a gelin. Konak, İzmir’in ana ulaşım merkezidir. Konak'tan 7, 10, 12, 15 veya 37 numaralı otobüslerle Ertuğrul Mahallesi'ne gitmek mümkün. İlgili otobüs hatlarını kullanarak Kaziroğlu Sokak’a en yakın durakta inebilirsiniz. Alternatif olarak, Konak’tan İzmir Metro'su ile (M1 veya M2 hattı) "Konak" istasyonunda inip, yürüyerek Kaziroğlu Sokak’a ulaşabilirsiniz.

Taksi ile:

Şehir merkezinden veya konaklama yerinizden taksiye binerek doğrudan Kaziroğlu Sokak’a gidebilirsiniz. Taksi sürücüsüne “Kaziroğlu Camisi” veya “Kadızade Camisi” adresini vermeniz yeterli olacaktır.

Not:

Ziyaret saatlerini önceden kontrol etmekte fayda var, çünkü cami ve medrese özel günlerde kapalı olabilir veya sınırlı saatlerde açık olabilir.

Bu bilgiler, Kaziroğlu Camisi ve çevresindeki yapıları ziyaret etmeyi planlayanlar için kolayca ulaşılabilir bir rehber olacaktır.