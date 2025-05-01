Konak’ta kontrolden çıkan hafif ticari araç park halindeki 3 otomobile çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir’in Konak ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç park halindeki 3 otomobile çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza Fevzi Paşa Bulvarı’nda oldu

Kaza, saat 22.00 sıralarında Konak ilçesi Fevzi Paşa Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 yaşındaki A.E. yönetimindeki 35 CGG 602 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre bir taksinin önüne aniden çıkması sonucu kontrolden çıkarak park halindeki araçlara çarptı.

3 araca çarpıp durabildi

Hafif ticari araç; 34 KHR 009, 06 DCP 23 ve 35 US 676 plakalı park halindeki otomobillere çarparak durabildi. Çarpışmanın etkisiyle hem ticari araç sürücüsü A.E. hem de çarpılan araçlardan birinde bulunan U.E. yaralandı.

Yaralıların durumu iyi

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.