İzmir Körfezi'nde kötü koku ve balık ölümleri devam ediyor.

İzmir'de 20 Ağustos'ta Bayraklı ilçesi Turan Sahili'ne ölü balıkların vurması ve kötü koku sorununun ortaya çıkması sonrası kirlilik kaynağının tespiti ve önüne geçilmesi için başlatılan çalışmalar sürerken bugün Konak ilçesindeki Pasaport iskelesi önlerinde denizin renginin kahverengiye döndüğü ve ölü balıkların bulunduğu görüldü.

Kötü kokunun da hissedildiği bölgede İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri temizlik çalışması yürüttü.

17-18 Eylül'de toplantı yapılmıştı

Kentte 20 Ağustos'ta Bayraklı ilçesi Turan Sahili'ne ölü balıkların vurması ve kötü koku sorununun ortaya çıkması sonrası kirlilik kaynağının tespiti ve önüne geçilmesi için harekete geçilmiş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bölgede inceleme başlatmıştı.

İnceleme kapsamında deniz suyu numuneleri, yetkili laboratuvar tarafından incelenmiş, yapılan değerlendirmeler sonucunda balık ölümlerinin, deniz suyu sıcaklığındaki artış, denizdeki kirlilik ve oksijen seviyesinin yetersiz olmasından kaynaklandığı tespit edilmişti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başkanlığında 5 Eylül'de "İzmir Körfezi Koordinasyon Kurulu" toplantısı yapılarak, Bilim Kurulu üyeleriyle çalışma gruplarının oluşturulması ve acil eylem planının hazırlanması kararlaştırıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank'ın başkanlığında İzmir Büyükşehir Belediyes Başkanı Cemil Tuhay'ın ve 35 bilim insanı ve yetkililerin katılımıyla 17-18 Eylül'de gerçekleştirilen toplantıda körfezin durumu ele alındı.

"Bakteriler balıkların solungaçlarını tıkadı"

Kurulda yer alan Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Başkanı Prof. Dr. Alper Doğan, toplantıda farklı disiplinlerden bilim insanları tarafından oluşturulan üç çalışma grubunun çalışma yürüttüğünü anlattı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı ve Deniz Biyoloğu Prof. Dr. Ergün Taşkın da balık ölümlerinin su kütlesinde aşırı artış gösteren bakteri türleri dinoflagellat ve siyanobakterinin, balıkların solungaçlarını tıkayarak solunumunu engellemesi sonucunda gerçekleştiğini vurguladı.

İzmir Körfezi'nin durumunun kronik bir hâl aldığını kaydeden Taşkın, şöyle konuştu:

"Bu bölgeyi iyileştirmek için ilk yapılacak, karasal bölgeden bütün şehirsel, endüstriyel, tarımsal girdilerin tamamen kesilmesi, herhangi bir kirlilik yükü verilmemesi. Arıtmanın iyi çalışması ve kapasitesinin arttırılması, ardından iç körfezde dip taraması yapılarak çıkan malzemeyi karada bertaraf etmek lazım. Bunlar yapılsa dahi sonrasında karasal baskıyı ve girdiyi azaltmanın sürekli hâle getirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde birkaç yıl sonra iç körfez gibi orta ve dış körfezdeki kirliliği konuşuyor olacağız."

Acil eylem planı açıklanacak

Bilim Kurulu üyelerinin görüşlerinin değerlendirildiği körfezle ilgili acil eylem planının eylül ayı sonuna kadar açıklanması bekleniyor.