İzmir kulüpleri, 14-15 Eylül hafta sonunda zorlu maçlara çıkacak.

14 Eylül Cumartesi günü Altay, Karşıyaka ve Tire 2021 FK'nın karşılaşmaları saat 16:30'da başlayacak. Altay, GMG Kastamonuspor’u konuk ederken, Karşıyaka Bulvarspor deplasmanında mücadele edecek. Aynı saatte Tire 2021 FK ise Silivrispor’la karşılaşacak. Aynı gün saat 19:00’da Bergama Sportif, Mardin’i ağırlayacak.

15 Eylül Pazar günü Bornova 1877, 23 Elazığ FK’ya karşı 15:30’da sahaya çıkarken, Altnordu ve Bucaspor’un maçları ise 16:30'da başlayacak. Akşam saatlerinde Menemen FK, Derince Belediye ile kozlarını paylaşacak.