İzmir Kuyumcular Odası, altın yatırımcıları ve altın almak isteyen vatandaşlar için 22 Ocak 2025 tarihli güncel altın fiyatlarını canlı altın ekranından günlük olarak yayınlamaya devam ediyor. Gram altın, çeyrek altın, külçe altın, Cumhuriyet altını gibi farklı altın türlerinin fiyatları, İzmir’deki kuyumcularda geçerli olan tavsiye edilen satış fiyatlarıyla canlı olarak güncelleniyor. İzmir Kuyumcular Odası’nın güncel altın fiyatlarına dair tüm detayları sizler için derledik. Altın piyasasında değişkenlikleri takip etmek ve doğru yatırımı yapmak için güncel fiyat listesini takip edin. İşte canlı kuyumcular odası güncel fiyat listesi…

İzmir kuyumcular odası altın fiyatları

İzmir Kuyumcular Odası, altın piyasasındaki en güncel fiyatları vatandaşlarla paylaşıyor. Yatırımcılar ve altın almayı düşünenler için önemli bir kaynak olan bu fiyat listesi, gram altından 22 ayar, 14 ayar, 18 ayar altına ve yarım altına kadar birçok farklı altın türünü kapsıyor. Canlı olarak güncellenen fiyatlar, İzmir’deki kuyumcularda geçerli olan tavsiye edilen satış fiyatlarını yansıtıyor.

Canlı kuyumcular odası fiyatları

İzmir Kuyumcular Odası tavsiye edilen satış fiyatlarına göre has altın 3159.34, çeyrek altın 5450, yarım altın 10900, ziynet altın 21800, ons altın 2758,3; euro 37,145; dolar 35,689, Cumhuriyet altını 21830, 18 ayar altın 2690, 14 ayar altın 2530, 22 ayar altın 3110 TL’den satışa sunuluyor.

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