İzmir Kuyumcular Odası, altın yatırımcıları ve altın almak isteyen kişiler için 23 Ocak 2025 tarihli güncel altın fiyatlarını canlı altın ekranından günlük olarak yayınlamaya devam ediyor. Gram altın, çeyrek altın, külçe altın, Cumhuriyet altını gibi farklı altın türlerinin fiyatları, İzmir’deki kuyumcularda geçerli olan tavsiye edilen satış fiyatlarıyla canlı olarak güncelleniyor. İzmir Kuyumcular Odası’nın güncel altın fiyatlarına dair tüm detayları sizler için derledik. Altın piyasasında değişkenlikleri takip etmek ve doğru yatırımı yapmak için güncel fiyat listesini takip edin. İşte canlı kuyumcular odası güncel fiyat listesi…

İzmir kuyumcular odası altın fiyatları

İzmir Kuyumcular Odası, altın piyasasındaki en güncel fiyatları vatandaşlarla paylaşıyor. Altın almayı düşünenler ve yatırımcılar için önemli bir kaynak olan bu fiyat listesi, gram altından 22 ayar, 14 ayar, 18 ayar altına ve yarım altına kadar birçok farklı altın türünü içeriyor. Canlı olarak güncellenen fiyatlar, İzmir’deki kuyumcularda geçerli olan tavsiye edilen satış fiyatlarını yansıtıyor.

Canlı kuyumcular odası fiyatları

İzmir Kuyumcular Odası tavsiye edilen satış fiyatlarına göre euro 37.142, dolar 35.701, has altın 3161.35, ziynet altın 21800, yarım altın 10900, çeyrek altın 5450, Cumhuriyet altını 21840, gram altın 3110, 14 ayar altın 2530, 22 ayar altın 3110, 18 ayar altın 2690 liradan satışa sunuluyor.

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