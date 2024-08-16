İzmir Marina: Denizle buluşmanın merkezi

İzmir Marina, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından, deniz turizmi alanında şehre önemli bir katkı sağlamak amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'ndan 5 yıllığına kiralanmış bir marinadır. Şehir merkezinin hemen yanında yer alan marina, İzmir Körfezi'nde tek marina olma özelliği taşıyor.

İmkanlar ve hizmetler

İzmir Marina, 7 metreye kadar derinliği olan suyu ile teknelere güvenli bir bağlama alanı sunuyor. Marina, denizde 60 tekne bağlama kapasitesine sahip olup, karada ise 10 teknelik bir kışlama alanı bulunuyor. Marina, modern hizmet altyapısı ve profesyonel teknik ekibi ile dikkat çekiyor. Tekne sahipleri burada birçok hizmetten yararlanabiliyor:

Palamar Hizmeti: Teknenizin bağlanmasını kolaylaştıran yardım.

Su ve Elektrik: 220/380 V AC elektrik bağlantısı ve su temini.

Telefon ve İnternet: İletişim ihtiyaçlarınızı karşılayacak bağlantılar.

Atık Toplama İstasyonu: Katı ve sıvı atıklar için toplama hizmeti.

Ücretsiz Araç Parkı: Tekne sahipleri için araç park yeri.

Dalgıç Hizmeti: Su altı sorunları için profesyonel destek.

24 Saat Güvenlik: Marina içindeki güvenliğin sağlanması.

Duş/WC: Temizlik ve hijyen ihtiyaçları için duş ve tuvaletler.

Yat Marketi: Tekne bakım ve ihtiyaçları için çeşitli ürünler.

Denizcilik eğitim merkezi

İzmir Marina, gençlere denizcilik ve deniz sporlarını tanıtmak amacıyla bir Denizcilik Eğitim Merkezi kuracak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülecek uygulamalı eğitim programları sayesinde, 7-15 yaş arası çocuklar ve gençler burada yüzmeyi, kano yapmayı, yelken kullanmayı ve diğer deniz sporlarını öğrenme fırsatı bulacak.

Sosyal alanlar ve eğlence

İzmir’in Denizle Buluşma Noktası’ sloganıyla hareket eden İzmir Marina, ziyaretçilere keyifli bir sosyal yaşam alanı sunmayı hedefliyor. Marina içerisinde, Grand Plaza A.Ş. tarafından işletilecek 'Nefes' adlı restoran ve kafeler yer alacak. Bu mekanlar, Körfez’de gün batımının tadını çıkarmak isteyenler için mükemmel bir ortam sunacak.

İzmir Marina, hem tekneler için sunduğu modern hizmetler hem de gençlere ve denizseverlere sunduğu sosyal olanaklarla İzmir’in denizle buluşma noktasında önemli bir rol oynuyor. Eğer siz de İzmir’in deniz manzarasının keyfini çıkarmak, deniz sporlarıyla ilgilenmek veya sadece marina içinde vakit geçirmek istiyorsanız, İzmir Marina’yı ziyaret etmeyi unutmayın.

İzmir Marina: Ulaşım ve adres bilgisi

İzmir Marina, İzmir’in merkezinde, İzmir Körfezi'nin kıyısında yer alıyor. Şehir merkezine oldukça yakın bir konumda bulunan marina, denizle iç içe bir yaşam sunarak ziyaretçilerini karşılıyor.

Özel araç ile ulaşım:

İzmir Merkezden: İzmir Marina’ya, şehir merkezinden özel araçla kolayca ulaşabilirsiniz. Konak Meydanı'ndan çıkıp, Atatürk Caddesi'ni takip ederek Alsancak yönüne doğru devam edin. Alsancak Limanı’na yaklaştığınızda marina sağ tarafınızda kalacaktır.

Otopark: Marina çevresinde, ziyaretçilere özel ücretsiz araç parkı imkanı sunulmaktadır.

Toplu taşıma ile ulaşım:

İzmir Metro: İzmir Metro’nun Alsancak istasyonunda inerek marinanın bulunduğu bölgeye yürüyebilirsiniz. Metro istasyonundan marinanın yürüyüş mesafesinde olduğunu göreceksiniz.

Otobüs: Şehir merkezinden marinanın bulunduğu bölgeye giden otobüs hatları mevcut. Alsancak yönüne giden otobüslerden biriyle marinanın yakınlarına ulaşabilirsiniz.

Taksi veya araç kiralama:

Şehirdeki herhangi bir noktadan taksiyle veya araç kiralama hizmetiyle de İzmir Marina’ya ulaşabilirsiniz. Özellikle taksiler, kapıdan kapıya ulaşım sağladığı için oldukça kullanışlı bir seçenektir.

Adres: Alsancak Mahallesi, 1452. Sokak, No: 20, 35220 Konak/İzmir, Türkiye.

Marina, Alsancak Limanı yakınında yer aldığı için ulaşım açısından merkezi bir noktadadır. Özellikle deniz manzarası ve sosyal olanakları ile hem yerli hem de yabancı ziyaretçilere hitap etmektedir.