İzmir'de Trafik'in haberine göre, İzmir’in popüler semtlerinden Mavişehir’de Hiltown Alışveriş Merkezi'nin arkasında çıkan yangın, kısa sürede çevrede büyük paniğe neden oldu. Yangının sebebi henüz belirlenemezken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için hızla müdahalede bulundu

Henüz belirlenemeyen bir sebeple Mavişehir semtinde Hiltown AVM'nin arkasındaki alanda yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Yangının alışveriş merkezine sıçrama ihtimali, çevredeki vatandaşlar arasında korku yarattı.

İhbar üzerine hızla olay yerine sevk edilen İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. İlk müdahale ile yangının AVM’ye sıçraması engellenirken, ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının kontrol altına alınması için çevrede güvenlik önlemleri de artırıldı.