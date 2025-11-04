İzmir’de kent içi ulaşımın ana omurgasını oluşturan metro hattında, her gece ray bakım çalışması yapılıyor. Seferlerin sona ermesiyle birlikte göreve başlayan İzmir Metro AŞ ekipleri, hat güvenliği ve konforlu ulaşım için yoğun bir teknik çalışma yürütüyor.

24 istasyon ve 27 kilometrelik hat üzerinde gerçekleştirilen bakımda, ray değişimi, makas yenileme, kaynak ve taşlama işlemleri sabahın ilk saatlerinde tamamlanıyor.

Bu yıl hattın farklı noktalarında toplam 400 metre ray değişimi gerçekleştirildi. 2025’in sonuna kadar yaklaşık 700 metrelik ek ray değişimi hedefleniyor. Ayrıca Fahrettin Altay bölgesindeki tüm makas takımları yenilenecek.

Yetkililer, metro hattının ihtiyaçlarına göre bakım çalışmalarının 2026 yılında da devam edeceğini belirtiyor.

İzmir Metro AŞ Hat ve Yapılar Şefi Arda Ege Taşkıran, çalışmanın kapsamını şöyle özetledi:

“Gündüz saatlerinde hat enerjide olduğu için ağır bakım çalışmalarını gerçekleştiremiyoruz. Enerji kesildikten sonra gece 04.30’a kadar çalışma süremiz var. Bu zaman diliminde 10–15 kişilik ekiplerle ray değişimi, makas bakımı, kaynak ve taşlama işlemlerini yapıyoruz.”

Ray bakımının yılın son çeyreğinde hız kazanacağını belirten Taşkıran, sözlerini şöyle sürdürdü:

“2025 hareketli geçti. 400 metre ray değişimi yaptık, birçok makas göbeği ve dili yedekleriyle değişti. Çoğu kesimde makineli taşlama uygulandı. Bu yıl bitmeden 700 metre civarında ray değişimi daha planlıyoruz. Ardından Fahrettin Altay bölgesindeki 4 makasımızı tamamen yenileyeceğiz.”