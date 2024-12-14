İzmir Milletvekili ve DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Seda Kaya Ösen, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçe tasarısının görüşüldüğü TBMM Genel Kurulu'nda, hükümetin turizm sektörüne yönelik politikalarını sert bir şekilde eleştirdi. Ösen, hükümetin turizmden elde edilen gelirleri artırma çabalarının, sektörü daha da zor duruma soktuğunu vurguladı.

Bütçe kesintileri ve vergiler

Ösen, hükümetin turizm alanına yaptığı bütçe kesintilerinin sektörü olumsuz etkilediğine dikkat çekti. "Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın hak ettiği paydan kesintiler yapmaya devam ediyorsunuz" diyen Ösen, kesintilerin büyük bir kısmının turizmcilerden alınan Konaklama Vergisi ve Turizm Geliştirme Ajansı Payı ile finanse edildiğini belirtti. 2024 yılında bu vergilerden 17,7 milyar lira toplandığını ve bütçenin yaklaşık yarısının buradan sağlandığını ifade etti. Ösen, turizmin cari açığı dengeleyen 60 milyar dolarlık yıllık geliriyle hükümete yetersiz gelmediğini, bunun yerine turizmcilerden daha fazla vergi toplandığını söyledi.

Turizm sektörüne destek çağrısı

İzmir Milletvekili ve DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Seda Kaya Ösen, hükümetin turizm sektörüne gereken desteği sağlamadığını belirterek, ihracatçılara tanınan %5’lik vergi indiriminden turizm sektörünün de faydalanması gerektiğini söyledi. DEVA Partisi olarak, turizmcilere yönelik destek çağrısını yineleyerek, turizm sektörünün 2028’de 100 milyar dolar hedeflediği gelire ulaşabilmesi için sektöre daha fazla destek verilmesi gerektiğini vurguladı. “Turizmciyi mağdur ediyorsunuz, turizmciye sahip çıkmıyorsunuz,” diyerek, turizmcilere yönelik uygulanacak %5'lik kurumlar vergisi indiriminin, turizm sektörüne de uygulanması için kanun teklifini TBMM’ye sunduklarını belirtti.