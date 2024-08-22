Molla Çelebi Mehmet Camisi: İzmir’in tarihi hazinesi

Molla Çelebi Mehmet Camisi, İzmir’in Tire ilçesine bağlı Paşa Mahallesi’nde, Molla Yokuşu (Ziya Yokuşu) Sokağı üzerinde yer almaktadır. 1489 yılında, erken Osmanlı döneminde Molla Mehmet Çelebi tarafından inşa edilmiştir. Halk arasında Toptepe Camii olarak bilinen bu cami, tarih boyunca birçok zorluğa rağmen ayakta kalmayı başarmıştır. Ancak, geçtiğimiz kış yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle caminin minaresinin alemi yerinden kopmuş ve caminin medresesi ise günümüze ulaşamamıştır.

Caminin mimari özellikleri

Molla Çelebi Camisi’nin en ilgi çekici özelliklerinden biri, Fatih’in hocalarından olduğu söylenen Ahmet Tavil Hz.'nin kabrinin caminin kıble duvarı önünde bulunmasıdır. Caminin yanında, Molla Çelebi'nin kendisi tarafından yaptırılmış olan iki katlı türbe de bulunmaktadır. Bu türbe, çok güzel bir mimariye sahiptir ve üst katı, ilim öğrenme mekanları olarak değerlendirilmiştir.

Caminin bahçesi ve etrafındaki eserler

Caminin bahçesinde, bir köşeye atılmış ve yan yatmış bir tarihi dibek taşı dikkat çekmektedir. Ayrıca, Roma dönemine ait bir sütun kaidesi de burada bulunmaktadır. Bu tür tarihi taşlar, caminin etrafındaki geçmişin izlerini bizlere gösterir.

Molla Çelebi’nin sosyal katkıları

Molla Çelebi, sadece cami ile değil, aynı zamanda sosyal yardımlarıyla da tanınmıştır. Kendi adıyla anılan lalesi ile bilinen Molla Çelebi, yoksul kızlara çeyiz parası ayırarak topluma önemli katkılarda bulunmuştur. Bu tür yardımlar, onun dönemin sosyal yapısına olan katkısını ve topluma olan duyarlılığını gözler önüne sermektedir.

Molla Çelebi Mehmet Camisi, tarihi ve mimari özellikleriyle İzmir’in önemli kültürel miraslarından biridir. Tarihi boyunca birçok zorlukla karşılaşmış olsa da, caminin zarif mimarisi ve sosyal yardımlarıyla Molla Çelebi’nin hatırası günümüze kadar ulaşmıştır. Gezi sırasında, bu tarihi yapıyı ziyaret ederek geçmişin izlerini keşfetmek, tarih ve kültür meraklıları için unutulmaz bir deneyim olacaktır.

Molla Çelebi Mehmet Camisi: Ulaşım ve adres bilgileri

Molla Çelebi Mehmet Camisi, İzmir ilinin Tire ilçesinde yer almaktadır. Camiyi bulmak için Tire’nin Paşa Mahallesi'ne gitmeniz gerekmektedir.

Nasıl ulaşılır:

İzmir merkezden ulaşım: Otobüs: İzmir şehir merkezinden Tire’ye otobüs seferleri bulunmaktadır. İZBAN ve ESHOT otobüsleri ile Tire’ye ulaşabilirsiniz. Otobüsle Tire’ye vardıktan sonra, şehir içi dolmuş veya taksi ile Paşa Mahallesi’ne geçiş yapabilirsiniz.

Özel Araç: İzmir merkezinden özel araçla gitmek isterseniz, İzmir-Tire yolu (D550) üzerinden Tire’ye doğru ilerleyin. Tire’ye vardıktan sonra, şehir içi tabelaları takip ederek Paşa Mahallesi’ne ulaşabilirsiniz. Tire merkezden ulaşım: Şehir İçi Dolmuş veya Taksi: Tire şehir merkezinden camiye ulaşmak için şehir içi dolmuşları veya taksileri kullanabilirsiniz. Paşa Mahallesi’ne giderek camiyi bulmanız kolay olacaktır.

Yürüyüş: Tire’nin merkezi konumundan camiye yürüyerek de ulaşabilirsiniz, çünkü cami merkezi bir noktadadır.

Adres: Molla Çelebi Mehmet Camisi, Paşa Mahallesi, Molla Yokuşu (Ziya Yokuşu) Sokağı, No: X, Tire, İzmir, Türkiye.

Caminin çevresindeki yolları ve işaretleri takip ederek kolayca bulabilirsiniz. Eğer yol tarifi hakkında daha fazla yardıma ihtiyacınız varsa, Tire Belediyesi veya yerel halktan da bilgi alabilirsiniz.