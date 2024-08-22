Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon neticesinde, hareket halindeki bir lastik botta 13 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Ekipler ihbar üzerine harekete geçti

Marmaris açıklarında, göçmen kaçakçılığına yönelik alınan ihbarlar doğrultusunda harekete geçen Sahil Güvenlik Botu, fiber karinalı lastik botu durdurdu. Bot içinde yapılan aramada, aralarında 5 çocuğun da bulunduğu toplam 13 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.