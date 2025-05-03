İzmir Muhtarlar Birliği Derneği, 6. Olağan Genel Kurulu’nu yoğun katılımla Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdi. Genel Kurul’da yapılan seçimde Güzelyalı Mahalle Muhtarı Nedim Altan, derneğin yeni başkanı olarak göreve başladı.

Baykal görevini devretti, Altan dönemi başladı

Mevcut başkan ve Mithatpaşa Mahalle Muhtarı Hasan Baykal’ın görev süresinin sona erdiği Genel Kurul’da, muhtarların oylarıyla seçilen Nedim Altan, başkanlık koltuğunu devraldı. Katılımcılar arasında Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ve Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay da yer aldı.

Nilüfer Mutlu: “Muhtarlar bizim en kıymetli paydaşlarımız”

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, genel kurulda yaptığı konuşmada, muhtarlarla iş birliğinin önemine vurgu yaptı:

“Muhtarlarımız, yerel yönetimlerde en kıymetli paydaşlarımız, mahallelerimizin sesi, gözümüz kulağımız. Onlardan güç alıyor, onlarla birlikte hizmet veriyoruz. Yeni görevine başlayan Muhtarımız Nedim Altan’a başarılar diliyor, görev süresi boyunca özveriyle çalışan Hasan Baykal’a teşekkür ediyorum. Genel kurulda görev alan tüm muhtarlarımızı tebrik ediyorum. Hepimize hayırlı olması dileğiyle.”

Altan: “Dayanışma içinde mahallelerimizin refahını artıracağız”

Yeni başkan Nedim Altan, yaptığı teşekkür konuşmasında görev devrini “büyük bir onur ve sorumluluk” olarak tanımladı. Altan, şu ifadeleri kullandı:

“Muhtarlarımız, mahallelerimizin sesi, halkımızın taleplerini en yakından bilen ve ileten kişiler olarak, kamu ile vatandaş arasında köprü vazifesi görüyorlar. Yeni dönemde, amacımız İzmir'deki tüm muhtarlarımızın daha donanımlı, daha etkili ve daha güçlü bir şekilde görevlerini sürdürebilmelerini sağlamak. Bu yolda, dayanışma ve iş birliği içinde çalışarak, mahallelerimizin refahını artırmayı hedefliyoruz.”