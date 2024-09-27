İzmir Mürselpaşa Bulvarı’nda Bornova istikametine katılım noktasında bir araç arıza yaptı. Araç, yol dışına çekilmeye çalışılırken, trafik akışı bu nedenle olumsuz etkileniyor. Arıza yapan aracın yol açtığı yoğunluk, Fevzipaşa Bulvarı'nda Çankaya Kavşağı’na, Gaziler Bulvarı'nda ise Trafik Ekipler Otopark mevkiine kadar uzandı.

Söz konusu güzergahı kullanacak sürücülerin alternatif yolları tercih etmeleri ve trafik akışına dikkat etmeleri tavsiye ediliyor. Yetkililer, araç kaldırma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.