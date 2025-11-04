Altay Başkanı’ndan sert çıkış: “Bir milyar liralık borcu üretenler hesap verecek”

İzmir merkezinde Valilik koordinasyonunda yapılacak ana etkinliğin, Menderes-Kısıkköy mevkisinde Torbalı Karayolu kenarında gerçekleştirileceği bildirildi. Bölge Müdürlüğü, tüm vatandaşları “geleceğe nefes olmak” için fidan dikim alanlarına beklediklerini duyurdu.

Yangınlardan etkilenen alanların öncelikli olacağı etkinlikte, İzmir’de 23, Manisa’da ise 14 farklı noktada olmak üzere toplam 37 bölgede eş zamanlı fidan dikimi yapılacak. Yılmaz, “Vatandaşlarımızı 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde Yeşil Vatan seferberliğine katılmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

Bölge Müdürü Yılmaz, İzmir’in Buca Zafer Mahallesi’nde 3 Temmuz 2025 tarihinde çıkan orman yangınından etkilenen bölgede yapılan ağaçlandırma hazırlıklarını yerinde inceledi. Çalışmaların hızla sürdüğünü belirten Yılmaz, “Yangından etkilenen alanları yeniden yeşil örtüsüne kavuşturmak için 11 Kasım’da vatandaşlarımızla birlikte ilk fidanları toprakla buluşturacağız” dedi.

