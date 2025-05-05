1899 yılında Lucien Arkas'ın büyük dedesi Conte Nicola Aliotti tarafından kurulan ve İzmir’in ilk anaokulu olma ünvanına sahip okulun 125. yıl töreni hem geçmişe bir saygı duruşu hem de gelecek nesiller adına güçlü bir mesaj oldu.

Törene; Arkas Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Lucien Arkas, İzmir İtalya Konsolosu Daniele Bianchi, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, öğretmenler, veliler, mezunlar ve öğrenciler katıldı. Etkinliğe Monreve Catering de zarif sunumlarıyla destek verdi. Kutlama programı kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanan “Okulumun 125 Rengi” adlı özel sergi büyük ilgi gördü. Çocukların duygu dünyalarını, çok dilli eğitimin ve kültürel çeşitliliğin yansımalarını özgün çizimlerle aktardığı sergi, konuklardan tam not aldı.

Lucien Arkas: “Bu okul bir başlangıç noktası”

Lucien Arkas

125. yıl konuşmasında duygularını paylaşan Lucien Arkas, okulun yalnızca bir eğitim kurumu değil, kendi hayat yolculuğunda da önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek “İlkokul eğitimimi burada aldım, İtalyanca’yı burada öğrendim. Bu okul, entelektüel gelişimime yön verdi. Bizler, Arkas Eğitim ve Kültür Vakfı olarak, bu değerli mirası ileriye taşımak için çalışıyoruz” dedi. Lucien Arkas ayrıca, dil eğitiminin çocukların dünyaya bakışını şekillendirdiğini vurgulayarak, çok dilli eğitimin önemine dikkat çekti. Arkas “Dünya vatandaşı bireyler ancak erken yaşta çok kültürlü bir anlayışla yetişir” diye konuştu.

İzmir Özel İtalyan Ana ve İlkokulu; Türkçe, İtalyanca, İngilizce ve Fransızca olmak üzere dört dilde eğitim sunarak öğrencilerini yalnızca akademik başarıya değil, aynı zamanda kültürel donanıma da hazırlıyor. Bu özgün model, öğrencilerin çok yönlü gelişimini destekliyor ve onları global dünyada söz sahibi bireyler olarak yetiştiriyor. Dört dilde eğitim veren okul, erken yaşta dil farkındalığı kazandırarak kültürlerarası anlayışı çocukların hayatına entegre ediyor.

Yahşi: “İzmir’in çocukları adına teşekkür ediyorum”

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, törende yaptığı konuşmada okulun yalnızca tarihsel değil, eğitsel açıdan da örnek bir model sunduğunu belirterek, Arkas Vakfı’nın devlet okullarına da sağladığı desteklere dikkat çekti. Yahşi, “125 yıldır bu okuldan evrensel değerlere sahip bireyler yetişiyor. Bu, İzmir için büyük bir kazanım” dedi.

İtalya Konsolosu: “Bir kültür köprüsü”

İzmir İtalya Konsolosu Daniele Bianchi ise okulun Türkiye ile İtalya arasındaki dostluğun simgesi olduğunu belirterek, “125 yıl boyunca bu okul iki ülke arasında kültürel bir köprü olmuştur” dedi.

Öğrencilerin müzik performanslarıyla renklenen törende, Arkas Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas, okulun geçmiş dönem yöneticileri Nuran Atilla Simes, Silvia Ciucci ve Marina Braggiotti Çakmak’a teşekkür plaketlerini sundu. İzmir’in çok kültürlü yapısını yansıtan okul, 125 yıldır yalnızca geçmişe değil, geleceğe de yön veriyor. Akademik başarıyı kültürel derinlikle harmanlayan okul, etik değerlere sahip bireyler yetiştirmeye bugün de kararlılıkla devam ediyor.