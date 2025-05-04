İzmir Büyükşehir Belediyesi, park ve bahçelerde su kaybını önlemek için personeline eğitim verdi. Akıllı sulama sistemiyle yüzde 60 tasarruf sağlandı.

İzmir su tasarrufu için eğitim seferberliği başlattı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kurak geçen kış mevsiminin ardından yaz sezonu öncesi su kaynaklarının verimli kullanımı için harekete geçti. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, sahada görevli personele modern sulama teknikleri ve su kaçaklarını önleme yöntemleri konusunda kapsamlı eğitimler verdi.

Kentteki su tüketiminin yaklaşık yüzde 80'ini oluşturan park ve bahçelerde, bir metreküp suyun bile israf edilmemesi hedefleniyor. Eğitimlerde, geçmiş dönemlerde yaşanan vahşi sulama örnekleri, gereksiz sulama uygulamaları ve su kaçaklarına dikkat çekildi.

Akıllı sulama sistemi yüzde 60 tasarruf sağladı

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Halit Çelik, sulamanın ekosistem üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, "Yeşil alanlarımızın sürdürülebilirliği için doğru zamanda, doğru miktarda ve doğru yöntemle sulama yapılması gerekiyor. Akıllı sulama teknolojisi ile kent genelinde ciddi bir tasarruf sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

Çelik, Esra ve Işılay Saygın parklarında hayata geçirilen akıllı sulama sistemleri sayesinde yüzde 60 oranında su tasarrufu sağlandığını belirtti. Bu uygulamanın tüm yeşil alanlara yayılması planlanıyor.

"Suyumuz yok, her damlası kıymetli"

İZENERJİ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Saadet Çağlın ise iklim krizinin etkilerine vurgu yaparak, "Bitki için fayda sağlamayan bir metreküp suyu dahi boşa harcama lüksümüz yok. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yıllık su tüketiminin 5 milyon tonu park ve bahçelerde gerçekleşiyor. Burada elde edeceğimiz verimlilik, ekolojik denge açısından da hayati öneme sahip" ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilir yeşil alan yönetimi hedefleniyor

Eğitimler sonucunda sahada görev yapan personelin su kaynaklarını daha bilinçli kullanması, kaçakları tespit etmesi ve bitki ekosistemine uygun sulama yapması hedefleniyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu uygulaması, hem yerel yönetimler hem de çevre politikaları açısından örnek teşkil ediyor.