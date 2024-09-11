İzmir'in Seferihisar ilçesinde yerleşim yerlerine yakın bir bölgede çıkan otluk yangını, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu bir saat içinde kontrol altına alındı. Olay, saat 22.30 civarında Akarca Mahallesi Kervansaray Caddesi yakınlarında meydana geldi. Alevlerin yükselmesiyle çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yangın, saat 23.30'da kontrol altına alındı ve herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Yangının çıkış sebebi olarak ilk belirlemelere göre anız yakılması öne sürülürken, ekipler bölgede soğutma çalışmalarına devam ediyor. Yangının kesin nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldı.